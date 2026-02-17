Julia Wieniawa od lat inwestuje w nieruchomości

Od kilku lat Julia Wieniawa (27 l.) jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Gra, śpiewa, rozwija własne biznesy i współpracuje ze światowymi markami, co przekłada się na jej zarobki. Dziś może cieszyć się tytułem jednej z najbogatszych gwiazd polskiego show-biznesu. Milionerką jest również na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 2,3 miliony osób.

Ambitna celebrytka w 2024 roku stwierdziła, że po prostu "kocha zarabiać" i mieć pieniądze. Od dziecka wiedziała również, że będzie bogata, a pieniądze to energia, która powraca. Julka przyznała też, że już nie musiałaby pracować. Nie zapowiada się jednak, by miała zniknąć z show-biznesu. Młoda gwiazda "kocha pracować" i jeszcze niejeden raz zaskoczy.

Zarobione pieniądze inwestuje m.in. w nieruchomości. W rozmowie z Eską mówiła, że przedsiębiorczości nauczyła się od mamy. Marta Wieniawa-Narkiewicz jest managerką piosenkarki i ciężko pracuje na jej sukces. To ona zachęciła córkę, by w wieku osiemnastu lat kupiła pierwsze mieszkanie.

Zobacz również: Julia Wieniawa błysnęła umięśnioną nogą na ściance. Trudno oderwać od niej wzrok

Julia Wieniawa planuje remont leśnej chatki

Dziś Julia Wieniawa jest właścicielką kilku mieszkań. Jak sama wyznała, inwestycje w nieruchomości stanowią dla niej podstawę stabilności finansowej i dają jej poczucie bezpieczeństwa. Dziś ma kilka lokali na wynajem, a sama mieszka w dwupoziomowym apartamencie z tarasem na warszawskim Żoliborzu.

Od kilku miesięcy jest również właścicielką domku w środku lasu, który jest dla niej azylem. Nieruchomość znajduje się niedaleko Serocka, tuż przy Zalewie Zegrzyńskim. Urządziła go nie oszczędzając na niczym. W domku jest nawet studio nagraniowe, strefa spa z sauną, siłownia, a łazienka jest cała w marmurach. To właśnie łazienką Julia pochwaliła się na Instagramie.

Kocham tę łazienkę. Mam w ochotę w niej przebywać non stop, bo czuję się jakbym żyła w tablicy z pinteresta - napisała.

Zapowiedziała również remont! Razem ze znaną architektką wnętrz pracują właśnie nad zmianami w kilku pokojach. Julia Wieniawa zapowiedziała, że będzie "ślicznie". Czekamy na efekt końcowy!

Zobacz również: Julia Wieniawa o... graniu ciąży i życiu po 80-tce. Co naprawdę myślą o niej ludzie? "Sodówka mi nie uderzyła"

29

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM