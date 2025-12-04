Julia Wieniawa błysnęła umięśnioną nogą na ściance. Trudno oderwać od niej wzrok

Julia Wieniawa zachwyciła na gali!

W środę, 3 grudnia odbyła się Gala VIVA! PEOPLE POWER 2025, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej rozrywki i mody. Dla gwiazd polskiego show-biznesu jest to idealna okazja, by zaprezentować się w dopracowanych stylizacjach. W tym roku również nie zawiodły. Goście od samego początku zachwycali w eleganckich kreacjach, awangardowych zestawieniach oraz nietuzinkowych dodatkach.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd młodego pokolenia, czyli Julii Wieniawy. 26-latka wkroczyła na czerwony dywan w brązowej sukience z gorsetową górą i długą spódnicą. Piosenkarka kolejny raz udowodniła, że zna się na trendach. Zdecydowała się bowiem na najmodniejszy kolor sezonu. Miłośniczką tego koloru jest również Doda (41 l.).

Julia Wieniawa gra nogą na czerwonym dywanie

Góra stylizacji ozdobiona była świecącymi kryształkami. Wzrok przyciągało jednak rozcięcie spódnicy, które sięgało niemal do biodra Wieniawy. Wysokie szpilki tylko jeszcze bardziej wydłużyły zgrabne i umięśnione nogi piosenkarki. Gwiazda ciężko pracuje na swoją figurę. Nawet podczas urlopu nie zapomina o ćwiczeniach! Dzięki temu może się potem chwalić wakacyjnymi zdjęciami w bikini.

Podczas środowego wydarzenia trudno było oderwać od niej wzrok, a sama Wieniawa chętnie pozowała do zdjęć. Swój moment miała również podczas samej gali. Młoda artystka, która od pewnego czasu rozwija się jako piosenkarka, zaprezentowała na scenie swoje wokalne umiejętności.

