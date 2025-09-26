Julia Wieniawa rozwija muzyczną karierę

Julia Wieniawa (26 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. W końcu jest w nim obecna niemal od dziecka. Zadebiutowała w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym "Roma". Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w "Rodzince.pl". Od tamtej pory zagrała w wielu popularnych filmach, serialach oraz programach.

Ambitna gwiazda ze swojego nazwiska zrobiła markę. Dziś jest stałą częścią polskiego show-biznesu. Od pewnego czasu Julia Wieniawa skupia się na rozwoju kariery muzycznej. Coraz częściej zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje przed publicznością, a jej występu są dopracowane w każdym szczególe.

Pierwszy singiel wydała w 2015 roku, ale prawdziwym przebojem stał się wydany w następnym roku utwór "Nie muszę". Na jej pierwszą płytę trzeba było jednak trochę poczekać. Album "Omamy" ukazał się jesienią 2022 roku. Trzy lata później do sprzedaży trafił kolejny krążek Wieniawy.

Julia Wieniawa w odważnej stylizacji promuje nowy album

Płyta "Światłocienie" trafiła do sprzedaży w piątek, 26 września. Dzień wcześniej dobyła się uroczysta premiera, podczas której Julia zaśpiewała kilka utworów. 26-latka zrobiła show na scenie! Niemal nie dało się od niej oderwać wzroku. Piosenkarka podczas promocji płyty prezentuje coraz odważniejszy wizerunek.

Niedawno na jej Instagramie pojawiły się kulisy niezwykłej sesji. Wieniawa w kusym body wsiadła na potężnego, czarnego konia i zaprezentowała się w pozach, które bardziej przypominały kadry z teledysku Beyoncé niż typowy magazyn mody.

Z kolei na wczorajszą premierę jeansowy komplet - krótką kurtkę oraz spodenki, które niewiele zasłaniały! Do tego dobrała skórzany gorset oraz wysokie kozaki bogato zdobione srebrnym brokatem.

Jeansowe i skórzane stylizacje wybrali również goście, w tym Julia Kuczyńska, Gabi Drzewiecka, Oliwier Kubiak, Jacek Jelonek czy Ewa Chodakowska, które wyglądała jakby zeszła z planu "Matrixa".

