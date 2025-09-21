Wieniawa chce być jak Doda? Ścisnęła biust paskiem od spodni i robi groźne miny

Julia Wieniawa znowu prowokuje

Julia Wieniawa przechodzi aktualnie coś w stylu redefinicji swojej kariery i wizerunku w show-biznesie. Przy okazji promocji nowej muzyki, nadchodzącej płyty i trasy koncertowej stawia na odważne, czasem wręcz wulgarne stylizacje, uczy się bardzo sugestywnych układów tanecznych i pokazuje sporo ciała właściwie przy każdej możliwej sposobności. A nie oszukujmy się - ma co pokazać. 26-latka ciężko trenuje by móc się pochwalić szczuplutką sylwetką. W ten sposób Wieniawa, jak sama twierdzi, daje dojść do głosu swojemu mrocznemu alter-ego - Anastazji...

Wieniawa siedzi na koniu i pozuje topless

Ostatnio Julia Wieniawa wzięła udział w sesji zdjęciowej której efekty znalazły się na okładce magazynu "Glamour". Wśród wymyślnych kadrów znalazły się między innymi wypinanie pupy na koniu, wyuzdane pozy w samej bieliźnie, wydymanie ust z poważną miną, a nawet kadry topless.

"Światło i cień - dwa bieguny które żyją we mnie w tym samym czasie. Wy już zapewne znacie Julkę - dziewczynę wrażliwą, która ufa, kocha i daje z siebie wszystko. Ale jest też Anastazja, czyli ta druga strona mnie. Mroczna, bezczelna, lubiąca wpadać w tarapaty i żyć jak w filmie..." - mówi Julia Wieniawa w nagraniu z sesji zdjęciowej, które zamieściła na swoim Instagramie. Można na nim zobaczyć jak przegina się przed obiektywem z poważną miną w bardzo oryginalnych stylizacjach. Pozuje między innymi w samych majtkach i kozakach, a także... w pasku od spodni zamiast stanika. Tu chyba czerpała wzorce od starszej koleżanki, bo Doda już raz prezentowała na sobie ten "patent". Fajna Inspiracja?

