Julia Wieniawa ma rozdwojenie jaźni?! Budzi się w niej Anastazja, która rani facetów i znika

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia w Polsce, a na pewno jedna z tych, które odnoszą największe sukcesy. Oprócz występów na szklanym ekranie i w teatrze, gwiazda stawia również na muzykę, tworząc własne utwory i koncertując po całej Polsce. Julia Wieniawa nie ukrywa nawet tego, że ostatnimi czasy muzyka gra jej w sercu bardziej niż aktorstwo. Jak to zwykle z takimi postaciami bywa, ogromne emocje budzi nie tylko ich praca, lecz również życie prywatne. Julia Wieniawa, jej obecni i byli partnerzy, często pojawia się w mediach plotkarskich. Ostatnio w "Super Expressie" rozpisywaliśmy się nawet na temat tego, że znowu "ukradła" chłopaka swojej dawnej przyjaciółce.

Czytaj także: Julia Wieniawa odbiła znanej koleżance chłopaka! I to drugi raz - tego samego! Mamy zdjęcia

Być może pewnym wytłumaczeniem kontrowersyjnych zachowań celebrytki ma być fakt, że ma ona... rozdwojenie jaźni? Tak można odbierać jej słowa, które padły podczas jednego z ostatnich wywiadów. Wieniawa przyznała w szczerej rozmowie, że budzi się w niej tajemnicza Anastazja, która rani facetów i znika. Szczegóły poniżej.

Julia Wieniawa stworzyła swoje alter ego: Anastazję. "Można ją odebrać jako bezduszną, zimną"

Julia Wieniawa podczas wywiadu w stacji RMF FM stwierdziła, że stworzyła swoje alter ego o imieniu Anastazja. To dziewczyna, którą "można trochę odebrać jako bezduszną, zimną". Celebrytka wyjaśniła, o co w tym wszystkim chodzi.

- To dziewczyna, która stwierdziła, że "okej, zostałam zraniona, więc teraz ja będę rozdawać karty. Teraz nie będziesz ty mnie ranił, tylko jak już to ja, albo właśnie będę znikać, zanim ktoś mi to po prostu zrobi". Jest to dziewczyna, która lubi wpadać w tarapaty. To jest taka postać, która się we mnie pojawiała z dwa lata temu, jak na przykład wychodziłam gdzieś na imprezę, wszystko się ściemniało. W nocy była trochę inna Julia, w ciągu dnia była zupełnie inna - przyznała Julia Wieniawa w RMF.

Po tym wyznaniu celebrytki internauci są podzieleni. Część z nich żartuje w komentarzach, że prowadząca próbowała powstrzymać się od śmiechu, a część broni Julki, bo przecież "każdy z nas ma pewne alter ego". A Wy, jakie macie zdanie? Dajcie koniecznie znać.

Zobacz galerię zdjęć: Julia Wieniawa wrzuciła fotki w bikini. Zdjęcie za zdjęciem! Nie sposób nie zatrzymać wzroku

Sonda Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie? TAK NIE