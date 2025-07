Julia Wieniawa odbiła znanej koleżance chłopaka! I to drugi raz - tego samego! Mamy zdjęcia...

Julia Wieniawa i jej burzliwe życie miłosne

Julia Wieniawa nie ma szczęścia w miłości, ale trzeba przyznać jedno - jest wytrwała i się nie poddaje. Może tym razem znajdzie szczęście? Według naszych informacji gwiazda znów jest zakochana i w związku. Okazuje się jednak, że historia zatoczyła koło, bo ponownie jej serce zabiło mocniej... do tego samego chłopaka.

Kuba Karaś, muzyk zespołu The Dumplings, kolejny raz zdobył jej serce. Julka i Kuba najwyraźniej nie należą do osób, które uważają, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki... Zatęsknili za sobą i znów są razem. W czym więc problem? By to wyjaśnić, musimy się cofnąć do 2020 roku. Wtedy to Karaś i Jessica Mercedes zaczęli się spotykać. Ich burzliwy związek pełen był wzlotów i upadków. Największy miał miejsce w 2022 roku, kiedy to rozstali się, bo... Kuba miał się zbytnio zbliżyć do Julii Wieniawy. Było to przy okazji prac nad debiutancką płytą Wieniawy.

Julka Wieniawa była wcześniej związana między innymi z Antkiem Królikowskim (były mąż Joanny Opozdy), Aleksandrem Baronem (który był również z Opozdą. Obecnie to mąż Sandry Kubickiej) i Nikodemem Rozbickim.

Julia Wieniawa znowu "przejęła" chłopaka Jessicki Mercedes

- Nie chcę o niej rozmawiać. Ona wie, co zrobiła i nie ma co o tym gadać

- mówiła w 2022 roku tuż po rozstaniu z Karasiem Jessica Mercedes o Julce Wieniawie w rozmowie z Pudelkiem. Wcześniej obie panie miały przyjacielskie relacje, często razem imprezowały, co uwieczniono na licznych zdjęciach.

W 2024 roku nastąpił kolejny zwrot akcji - Mercedes dała Kubie Karasiowi kolejną szansę i wrócili do siebie. Niedawno natomiast - ponownie się rozstali, a Kuba wrócił... do Julki Wieniawy! Plotki o ich związku krążyły od dawna, ale przestali się "ukrywać" teraz i kilkukrotnie byli widywani razem w dwuznacznych sytuacjach. Paparazzi przyłapali ich np. na wspólnym posiłku i spacerze, podczas którego wyluzowana Wieniawa mocno przylgnęła do muzyka. Zdjęcia mówią same za siebie. Co za melodramat!

