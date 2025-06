Plotki o Wieniawie i Zakościelnym krążyły od dawna. Teraz wyszło szydło z worka: "specjalnie w nocy przyjechał"

Od miesięcy krążyły plotki o tajemniczym zbliżeniu między Julią Wieniawą a Maciejem Zakościelnym. Parę widywano razem na warszawskich eventach, imprezach w klubach i za kulisami branżowych wydarzeń. Oboje jednak konsekwentnie odpierali zarzuty o romans, tłumacząc wszystko „wielką sympatią i zawodową relacją”. Ale teraz... wyszło szydło z worka!

Julia Wieniawa właśnie opublikowała fragmenty swojego najnowszego teledysku do utworu „U Mnie”. W roli głównej – nie kto inny, jak Zakościelny! Artysta nie tylko zagrał w klipie, ale specjalnie przyjechał w nocy z Gdańska po dwóch spektaklach, by wcielić się w postać mężczyzny, który... dusi Julię pod wodą!

Klip do „U Mnie” już jest! To chyba mój najpiękniejszy teledysk jak dotąd. Dziękuję @borysbernacki za zrealizowanie i wyreżyserowanie mojego marzenia. W roli głównej one & only @maciej_zakoscielny, który specjalnie w nocy przyjechał z Gdańska po swoich dwóch spektaklach, żeby mnie udusić pod wodą. Dziękuję, you da best!