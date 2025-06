Maciej Zakościelny po rozstaniu maca rzeczy w sklepie. Szukał łóżkowych akcesoriów. Dla kogo to?

Nie do wiary, co Antek Królikowski zrobił po wyborach! Zachował się dowód. Jarosław Kaczyński musi to zobaczyć!

Maciej Zakościelny znów jest singlem, więc odpicował swoje łóżko

Maciej Zakościelny to jeden z najprzystojniejszych aktorów. Przed laty był nawet nazywany polskim Bradem Pittem. Niestety dla jego wielbicielek i wielbicieli przez ponad 10 lat był związany z modelką Pauliną Wyką. Para doczekała się dwójki synków - Borysa (9 l.) i Aleksandra (7 l.). Przed rokiem gwiazdor potwierdził rozstanie z ukochaną. - To bardzo boli. Ale nie było wyjścia - powiedział w jednym z wywiadów. - Myślę, że przy kolejnym etapie rozwojowym dzieci, kolejnych problemach zawsze będzie się to odbijało. Ta decyzja będzie się odbijała na ich zachowaniu i zawsze będę do tego wracał. Ale nie było wyjścia, naprawdę - podkreślił.

Gdy Maciej Zakościelny brał udział w "Tańcu z Gwiazdami", plotkowano, że połączyło go coś z towarzyszącą mu na parkiecie Sarą Janicką. Później pojawiły się głośne na całą Polskę doniesienia, że aktor spędził upojną noc u boku Julii Wieniawy. Nakryli ich wtedy paparazzi.

Ale wygląda na to, że Maciej Zakościelny jest singlem. Być może dlatego odpicował swoją sypialnię? Aktora przyłapaliśmy ostatnio podczas - wydawać by się mogło - nietypowych dla faceta zakupów. W jednym z eleganckich sklepów Maciej długo oglądał i głaskał pościel, macał poduszki i słuchał sprzedawcy opowiadającego mu o materiałach, z jakich uszyto łóżkowe akcesoria. Widać, że wygoda i miękkość są dla niego ważne. A po rozstaniu nowe łóżko i jego wyposażenie są jak nowy początek.

Teraz Zakościelny śmiało będzie mógł zaprosić kogoś do swojego życia. I łóżka.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Maciej Zakościelny buszuje w sklepie z łóżkami.

Maciej Zakościelny kiedyś chciał dogadzać innym. Teraz żyje na własnych zasadach