Maciej Zakościelny z przystojnym bratem na męskim wypadzie po odkurzacz

Maciej Zakościelny i Filip Zakościelny na zakupach

Filip Zakościelny, o dwa lata starszy od sławnego brata, Macieja Zakościelnego, w ubiegłym roku wzbudził ogromne emocje na parkiecie Polsatu, a widzowie dostrzegli ogromne podobieństwo między braćmi. Specjalny odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był wtedy prawdziwym hitem!

Okazuje się, że wspólnie nie tylko tańczą, ale też robią zakupy. Maciej Zakościelny zabrał się za porządki - być może chce "odświeżyć" swoje życie po niedawnym rozwodzie, albo wypucować mieszkanie przed Wielkanocą?

Maciej Zakościelny w poszukiwaniu odkurzacza

W każdym razie Zakościelny wziął brata pod ramię i zaciągnął do sklepu ze sprzętem AGD, gdzie długo przymierzał się do odpowiedniego sprzętu. Jak przystało na gwiazdora - nie szukał "zwykłego" odkurzacza, a modnego i drogiego, bezprzewodowego sprzętu. Długo dumał nad nowoczesnym sprzętem, którego cena sięga nawet 3500 złotych! Sprawdzali też z bratem na telefonie parametry i ceny, by porównać nową "zabawkę" i upewnić się co do swoich wyborów...

Maćka Zakościelnego aż trudno było poznać w młodzieżowej stylizacji. Czapeczka z daszkiem, kolorowe dresy, sportowe obuwie modnej firmy i drwalska koszula w kratę wyglądały na dość egzotyczne połączenie, ale widać, że postawił na wygodę. Czyżby bliska znajomość z Julią Wieniawą, nad którą rozpisywały się niedawno media, odmłodziła gust serialowego bożyszcza?

Filip Zakościelny: Brat Macieja Zakościelnego, który podbił "Taniec z Gwiazdami"! Kim jest?

Filip Zakościelny pochodzi ze Stalowej Woli, miasta w województwie podkarpackim. Starszy brat Macieja Zakościelnego zyskał na popularności za sprawą wspólnego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Ich mama - Lucyna Zakościelny prowadziła w mieście własny biznes - Fryzjersko Kosmetyczne Studio Urody. Ojciec Filipa i Macieja to Zbigniew Zakościelny, który ukończył wydział elektroniki na Politechnice Warszawskiej, również ma wielki talent - mogliśmy go usłyszeć i zobaczyć w programie "The Voice Senior" w 2023 roku. Bracia Zakościelni mają jeszcze dwójkę rodzeństwa - siostrę Patrycję, dwa lata młodszą od Maćka i brata Oskara, który od aktora jest młodszy aż o 16 lat. Maciej Zakościelny obecnie ma 44 lata, a Filip Zakościelny - 46 lat.

Filip Zakościelny od najmłodszych lat związany był ze sportem i aktywnością fizyczną. Jego pasja i determinacja w dążeniu do celu szybko przyniosły efekty, co mogliśmy obserwować na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jego pasją są też podróże, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Filip z rodzinnego miasta przeprowadził się w młodości do Warszawy, gdzie skończył studia ekonomiczne. Obecnie pracuje jako product manager w jednym z banków.

