Lód pękł pod dziećmi! Dramatyczne chwile na Kanale Bydgoskim

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-12 8:05

Chwile grozy na Kanale Bydgoskim. Pod dwiema bawiącymi się 9-latkami załamał się lód i dzieci wpadły do lodowatej wody. Tylko błyskawiczna reakcja przypadkowego przechodnia sprawiła, że nie doszło do tragedii. Bydgoska policja ponownie apeluje o rozsądek i przypomina: zimowe zabawy na lodzie mogą skończyć się dramatem.

Zamarznięte zbiorniki to.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, około godziny 11:20. Jak informuje bydgoska policja, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie dotyczące dzieci, pod którymi załamał się lód na Kanale Bydgoskim w rejonie ulicy Czarnej Drogi.

Zobacz: Dramat Olka w karetce! Szokujące nagrania ujawnione, szpital zwolnił medyków

Jak ustalili policjanci, 9-letnie dziewczynki biegały po zamarzniętej powierzchni kanału. W pewnej chwili lód pod nimi zaczął pękać i dzieci wpadły do wody – przekazuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Na szczęście w pobliżu znajdował się przechodzień, który zauważył dramatyczną sytuację. Nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji dziewczynki zostały wyciągnięte z wody i bezpiecznie trafiły na brzeg.

Na szczęście przechodzący w pobliżu przechodzień natychmiast zareagował i pomógł dziewczynkom wydostać się na ląd, zapobiegając tragedii – informuje bydgoska policja.

Dzieciom nic się nie stało. Po zdarzeniu zostały przekazane pod opiekę ojca i wróciły do miejsca zamieszkania.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak złudne może być poczucie bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach. Nawet jeśli lód wydaje się gruby i stabilny, w rzeczywistości może być bardzo kruchy – szczególnie na kanałach, rzekach i zbiornikach, gdzie występuje zmienny nurt wody.

Policjanci nie mają wątpliwości: wejście na lód zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem. Chwila zabawy może w jednej sekundzie zamienić się w walkę o życie.

Ponownie apelujemy do rodziców i opiekunów o rozsądek, nadzór nad dziećmi oraz rozmowy uświadamiające najmłodszych o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na lód – podkreśla sierż. sztab. Jakub Skrzypek.

36 mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt znalazło dom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BYDGOSZCZ POLICJA
POLICJA BYDGOSZCZ