Lód pękł pod dziećmi! Dramatyczne chwile na Kanale Bydgoskim

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, około godziny 11:20. Jak informuje bydgoska policja, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie dotyczące dzieci, pod którymi załamał się lód na Kanale Bydgoskim w rejonie ulicy Czarnej Drogi.

Jak ustalili policjanci, 9-letnie dziewczynki biegały po zamarzniętej powierzchni kanału. W pewnej chwili lód pod nimi zaczął pękać i dzieci wpadły do wody – przekazuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Na szczęście w pobliżu znajdował się przechodzień, który zauważył dramatyczną sytuację. Nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji dziewczynki zostały wyciągnięte z wody i bezpiecznie trafiły na brzeg.

Na szczęście przechodzący w pobliżu przechodzień natychmiast zareagował i pomógł dziewczynkom wydostać się na ląd, zapobiegając tragedii – informuje bydgoska policja.

Dzieciom nic się nie stało. Po zdarzeniu zostały przekazane pod opiekę ojca i wróciły do miejsca zamieszkania.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak złudne może być poczucie bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach. Nawet jeśli lód wydaje się gruby i stabilny, w rzeczywistości może być bardzo kruchy – szczególnie na kanałach, rzekach i zbiornikach, gdzie występuje zmienny nurt wody.

Policjanci nie mają wątpliwości: wejście na lód zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem. Chwila zabawy może w jednej sekundzie zamienić się w walkę o życie.

Ponownie apelujemy do rodziców i opiekunów o rozsądek, nadzór nad dziećmi oraz rozmowy uświadamiające najmłodszych o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na lód – podkreśla sierż. sztab. Jakub Skrzypek.