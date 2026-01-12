Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kto zabił Minotaura? Klawo! Unikniesz 0/10!
2026-01-12 4:00
Gotowy na wyzwanie? Poniedziałkowy quiz z wiedzy ogólnej to idealny sposób, by sprawdzić swoje umiejętności i poszerzyć horyzonty. Czy pamiętasz, kto pokonał Minotaura? Jeśli tak, to świetnie! Udowodnij, że masz solidną wiedzę i uniknij kompromitującego wyniku 0/10. Zmierz się z pytaniami i przekonaj się, ile naprawdę wiesz!