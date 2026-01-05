Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2026 roku! Zacznij go godnie od minimum 7/10!
2026-01-05 3:25
Gotowi na rozgrzewkę szarych komórek w pierwszy poniedziałek 2026 roku? Przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy ogólnej, idealny na dobry początek nowego roku! Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie fakty z różnych dziedzin i postarajcie się o wynik, który pozwoli Wam godnie wejść w nowy rok - celujcie w co najmniej 7 punktów na 10! Zobaczymy, kto zacznie rok z tytułem erudyty!