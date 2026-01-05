QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2026 roku! Zacznij go godnie od minimum 7/10!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-05 3:25

Gotowi na rozgrzewkę szarych komórek w pierwszy poniedziałek 2026 roku? Przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy ogólnej, idealny na dobry początek nowego roku! Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie fakty z różnych dziedzin i postarajcie się o wynik, który pozwoli Wam godnie wejść w nowy rok - celujcie w co najmniej 7 punktów na 10! Zobaczymy, kto zacznie rok z tytułem erudyty!

QUIZ. To wydarzyło się w 2025 roku! Pytania jednak mogą Cię zaskoczyć!

i

Autor: Peopleimages/ Shutterstock
QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2026 roku! Zacznij go godnie od minimum 7/10!
Pytanie 1 z 10
Które z tych państw graniczy zarówno z Rosją, jak i Chinami?

Polecany artykuł:

QUIZ. Ostatni w 2025 roku poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaliczamy już o…

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE