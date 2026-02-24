QUIZ. Na jakim kontynencie znajduje się to państwo? Masz 10 szans na sukces!
Czy wiesz, że na świecie jest siedem kontynentów, ale ich podział bywa różnie interpretowany w zależności od regionu? Często wydaje nam się, że doskonale orientujemy się na mapie, ale niektóre państwa potrafią zaskoczyć swoim położeniem. Przygotuj się na podróż dookoła świata bez wychodzenia z domu i sprawdź, czy potrafisz prawidłowo przyporządkować kraje do ich kontynentów. Czeka na Ciebie dawka wiedzy i dobra zabawa!
Gdzie to leży? Sprawdź swoją wiedzę o kontynentach!
W tym quizie nie będziesz musiał odgadywać stolic ani flag, ale Twoja znajomość geografii zostanie wystawiona na próbę. Pamiętasz jeszcze, gdzie leży Meksyk, Benin czy Timor Wschodni? Niektóre państwa wydają się oczywiste, inne mogą sprawić, że zastanowisz się dwa razy. Zobacz, czy jesteś prawdziwym globtroterem i czy bezbłędnie wskażesz, na którym kontynencie znajduje się dany kraj.
Pytanie 1 z 10
Na jakim kontynencie leży Liban?
