QUIZ. Na jakim kontynencie znajduje się to państwo? Masz 10 szans na sukces!

Czy wiesz, że na świecie jest siedem kontynentów, ale ich podział bywa różnie interpretowany w zależności od regionu? Często wydaje nam się, że doskonale orientujemy się na mapie, ale niektóre państwa potrafią zaskoczyć swoim położeniem. Przygotuj się na podróż dookoła świata bez wychodzenia z domu i sprawdź, czy potrafisz prawidłowo przyporządkować kraje do ich kontynentów. Czeka na Ciebie dawka wiedzy i dobra zabawa!

i Autor: Pixabay.com