i Autor: Shutterstock

Test muzyczny

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek The Beatles? 10/10 tylko dla znawców muzyki!

The Beatles to absolutna klasyka muzyki rozrywkowej! Na ich piosenkach wychowało się niejedno pokolenie. Czy to proste piosenki o miłości, które otworzyły im drzwi do światowej kariery, czy bardziej skomplikowane, psychodeliczne utwory z późniejszych lat twórczości, hity Beatlesów są czymś, co po prostu trzeba i warto poznać. A czy Ty obudzony o każdej porze dnia i nocy potrafisz dokończyć tekst każdej piosenki Lennona, McCartneya i spółki? Zaczynamy od łatwizny, potem będzie trudniej!