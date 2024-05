Zenek Martyniuk stracił fuchę w TVP? Padły mocne słowa

Zenek Martyniuk nie może narzekać na brak pracy. Mężczyzna mimo tego, że na TVP nie może liczyć już tak, jak kiedyś to na brak fuch również nie może psioczyć. Już niedługo rozpocznie się jego wakacyjna trasa koncertowa. Pierwszy występ został zaplanowany w Chorzowie.

"Zawsze chcemy, żeby nasze koncerty wyglądały zawodowo i profesjonalnie z fajnymi wizualizacjami, które będą wyświetlane na telebimach. Chcemy, żeby to był taki koncert na europejskim poziomie. Całą zimę mieliśmy próby, żeby od maja do września widowiskowo zaprezentować nasz repertuar" - wyjawił Zenek w rozmowie z "Faktem".

Zenek Martyniuk szczerze o koncertach w telewizji

Martyniuk w dalszej części wywiadu wyjawił, że nie brakuje mu pracy w TVP. Występy w telewizji nie są ponoć jego głównym źródłem zarobku.

"My tam nie graliśmy zbyt dużo koncertów telewizyjnych. W przypadku naszej muzyki tanecznej były to sporadyczne występy. My gramy swoje rzeczy dla gmin i różnych miast na terenie całej Polski. Telewizja to była tylko mała kropla w morzu w porównaniu z tym co my robimy na co dzień" - wygadał się muzyk.

O zmianach, które zajdą w Telewizji Polskiej, będziemy mogli przekonać się już pod koniec maja 2024 roku. Jakiś czas zapowiedziano bowiem, że nową odsłonę rozrywki w TVP ma zaprezentować tegoroczny festiwal w Opolu.

"Zobaczymy wielkich artystów, którzy od lat unikali współpracy z TVP. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił" - mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami nowy prezes TVP - Tomasz Sygut.

