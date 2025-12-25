Sąsiedzi mieszkanki Obiecanowa pod Żninem uratowali kobietę, po tym jak w czwartek, 25 grudnia, w jej domu wybuchł pożar. Płomienie pojawiły się ok. godz. 16 i objęły dach stojącego w zabudowie bliźniaczej budynku. Poszkodowana trafiła do szpitala, ale nie wiadomo, w jakim jest stanie. Inni mieszkańcy domu ewakuowali się sami. Do walki z pożarem wysłano kilka zastępów straży pożarnej.
W Obiecanowie pod Żninem doszło do pożaru domu jednorodzinnego.
Płomienie pojawiły się na dachu budynku, a ewakuacja mieszkańców nie przebiegła bezproblemowo.
Jak zakończyła się akcja ratunkowa i co stało się z poszkodowaną w zdarzeniu ponad 80-letnią kobietą?
Obiecanowo. Pożar domu jednorodzinnego. Sąsiedzi uratowali kobietę
Straż pożarna zakończyła już działania gaśnicze na miejscu pożaru domu jednorodzinnego w Obiecanowie pod Żninem. Jak informuje TVP Bydgoszcz, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych w czwartek, 25 grudnia, ok. godz. 16. Płomienie pojawiły się na dachu stojącego w zabudowie bliźniaczej domu, ale większość osób przebywających w środku zdołała się sama ewakuować.
Ta sztuka nie udała się ponad 80-letniej kobiecie, ale na szczęście pomogli jej sąsiedzi, dzięki którym udało jej się dotrzeć na zewnątrz - poszkodowana trafiła do szpitala karetką pogotowia.
Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana.
