W Obiecanowie pod Żninem doszło do pożaru domu jednorodzinnego.

Płomienie pojawiły się na dachu budynku, a ewakuacja mieszkańców nie przebiegła bezproblemowo.

Jak zakończyła się akcja ratunkowa i co stało się z poszkodowaną w zdarzeniu ponad 80-letnią kobietą?

Obiecanowo. Pożar domu jednorodzinnego. Sąsiedzi uratowali kobietę

Straż pożarna zakończyła już działania gaśnicze na miejscu pożaru domu jednorodzinnego w Obiecanowie pod Żninem. Jak informuje TVP Bydgoszcz, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych w czwartek, 25 grudnia, ok. godz. 16. Płomienie pojawiły się na dachu stojącego w zabudowie bliźniaczej domu, ale większość osób przebywających w środku zdołała się sama ewakuować.

Ta sztuka nie udała się ponad 80-letniej kobiecie, ale na szczęście pomogli jej sąsiedzi, dzięki którym udało jej się dotrzeć na zewnątrz - poszkodowana trafiła do szpitala karetką pogotowia.

Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana.