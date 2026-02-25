Biedronka wycofuje ten produkt ze sprzedaży! W partii wykryto niebezpieczny poziom kadmu

Jak przekazała Biedronka, wycofanie dotyczy cebuli czerwonej 0,5 kg, numery partii: 03/6; 03/7; 04/1; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 05/1. Szczególnie niebezpieczna jest partia 04/7, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu.

W związku ze stwierdzoną niezgodnością podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów – przekazała Prezes Zarządu Onix sp. z o.o., producent cebuli.

Klienci, którzy zwrócą cebulę wraz z opakowaniem umożliwiającym identyfikację numeru partii, otrzymają zwrot kosztu zakupu. W razie pytań można kontaktować się pod numerami: 0048 68 3844 500 lub 0048 605 769 854.

Przypominam, że kadm jest metalem ciężkim, który może powodować poważne problemy zdrowotne. Ostre zatrucie kadmem może wywołać duszność, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, gorączkę, wymioty, ból brzucha i biegunki. Przewlekłe narażenie może prowadzić do uszkodzenia nerek, osteoporozy, bólów kostno-stawowych, rozedmy płuc, niedokrwistości, a także zwiększa ryzyko nowotworów płuc, nerek i prostaty.

Biedronka i producent podkreślają, że bezpieczeństwo klientów jest priorytetem i przepraszają za niedogodności spowodowane koniecznością wycofania produktu.