Biedronka wycofuje ten produkt ze sprzedaży! W partii wykryto niebezpieczny poziom kadmu

2026-02-25

Klienci Biedronki powinni pilnie sprawdzić swoje zapasy. Sieć poinformowała o wycofaniu z obrotu czerwonej cebuli 0,5 kg – w jednej z partii wykryto przekroczony dopuszczalny poziom kadmu, groźnego metalu ciężkiego, który może poważnie zagrażać zdrowiu. Producent apeluje: nie spożywaj cebuli i zwróć ją do sklepu.

Jak przekazała Biedronka, wycofanie dotyczy cebuli czerwonej 0,5 kg, numery partii: 03/6; 03/7; 04/1; 04/2; 04/3; 04/4; 04/5; 04/6; 04/7; 05/1. Szczególnie niebezpieczna jest partia 04/7, w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu.

W związku ze stwierdzoną niezgodnością podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii. Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów – przekazała Prezes Zarządu Onix sp. z o.o., producent cebuli.

Klienci, którzy zwrócą cebulę wraz z opakowaniem umożliwiającym identyfikację numeru partii, otrzymają zwrot kosztu zakupu. W razie pytań można kontaktować się pod numerami: 0048 68 3844 500 lub 0048 605 769 854.

Przypominam, że kadm jest metalem ciężkim, który może powodować poważne problemy zdrowotne. Ostre zatrucie kadmem może wywołać duszność, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, gorączkę, wymioty, ból brzucha i biegunki. Przewlekłe narażenie może prowadzić do uszkodzenia nerek, osteoporozy, bólów kostno-stawowych, rozedmy płuc, niedokrwistości, a także zwiększa ryzyko nowotworów płuc, nerek i prostaty.

Biedronka i producent podkreślają, że bezpieczeństwo klientów jest priorytetem i przepraszają za niedogodności spowodowane koniecznością wycofania produktu.

