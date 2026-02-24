Lodowata woda, gorące emocje. Morsy znów opanowały jezioro pod Bydgoszczą

Sezon na zimowe kąpiele powoli dobiega końca, ale chętnych do morsowania nie brakuje. Jak co tydzień, w niedzielne popołudnie entuzjaści hartowania ciała spotkali się nad jeziorem Jezuickim, by razem zmierzyć się z chłodem. Niska temperatura powietrza i lodowata woda nie zrobiły na nich większego wrażenia – wręcz przeciwnie.

Uczestnicy z uśmiechami na twarzach wskakiwali do jeziora, udowadniając, że morsowanie to nie tylko wyzwanie, ale i czysta przyjemność.

Zimne kąpiele od lat zyskują na popularności jako skuteczny sposób dbania o zdrowie. Regularne zanurzanie się w chłodnej wodzie pomaga wzmacniać odporność, poprawia krążenie i przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Dodatkowo morsowanie pobudza metabolizm i dodaje energii, co sprawia, że wielu uczestników nie wyobraża sobie zimy bez cotygodniowych spotkań nad wodą.

Jedno jest pewne – nad jeziorem w Pieckach zimowa aura wciąż spotyka się z gorącym entuzjazmem morsów. Kolejne spotkanie z morsami w niedzielę, 1 marca.

