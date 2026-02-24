Karambol na trasie Toruń - Świecie! Trzy auta roztrzaskane, pięć osób w szpitalu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Browina w powiecie toruńskim. Jak wynika z informacji służb, zgłoszenie o wypadku wpłynęło tuż przed godziną 5:30. Na DK91 zderzyły się trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie pięć osób dorosłych.

Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 5:30. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy, którymi podróżowało łącznie pięć osób dorosłych. Wszyscy byli przytomni, natomiast po przebadaniu przez przybyłych na miejsce ratowników zostali zabrani do szpitala na dalsze badania – przekazał w rozmowie z portale "Oto Toruń" st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejsce skierowano pięć zespołów ratownictwa medycznego. W działaniach brało udział łącznie 11 strażaków, którzy zabezpieczali rozbite pojazdy do czasu przyjazdu pozostałych służb.

Jak informował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga była całkowicie zablokowana. Wciąż możliwe spore korki w rejonie wypadku.

Wstępne ustalenia policjantów, z którymi rozmawiał toruński portal mówią o tym, że kierująca Volkswagenem, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu, doprowadziła do zderzenia z Oplem, a następnie z samochodem marki MG. Okoliczności wypadku są szczegółowo wyjaśniane przez funkcjonariuszy.