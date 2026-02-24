Nietypowa akcja na drodze. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia. Od razu ruszyli na ratunek

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, w miejscowości Dąbrówka. Dyżurny mogileńskiej policji otrzymał informację, że po drodze porusza się drapieżny ptak, który może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla kierowców. Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji.

Funkcjonariusze odnaleźli ptaka w przydrożnym rowie. Okazało się, że to myszołów, który najprawdopodobniej został potrącony przez samochód. Zwierzę było wyraźnie osłabione i nie mogło wzbić się w powietrze. Policjanci zabezpieczyli ptaka i zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu specjalisty - przekazuje rzecznik mogileńskiej policji.

Dzięki szybkiej reakcji mundurowych myszołów trafił pod opiekę weterynarza, gdzie otrzymał fachową pomoc. Policja podkreśla, że funkcjonariusze są gotowi nieść pomoc nie tylko ludziom, ale także zwierzętom, które często same nie mają szans w starciu z ruchem drogowym - wielokrotnie ratują psy, koty, dziką zwierzynę czy ptaki uwięzione w ogrodzeniach, rowach lub ranne po kolizjach, udowadniając, że reagują na każdą formę zagrożenia i krzywdy, niezależnie od tego, kogo ona dotyczy.