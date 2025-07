Radosław Sikorski jak lord, a droga do jego dworku pokrywa się błotem. Sprawdziliśmy!

Spis treści

Chobielin: Radosław Sikorski mieszka pod Bydgoszczą

Opinia o ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim (61 l.) jest taka, że ubiera się jak angielski lord. Do tego wszystkiego mówi perfekcyjnie po angielsku. Tymczasem Sikorski - jak sam mówi o sobie - jest chłopakiem z bydgoskiego podwórka. Dzisiaj mieszka ze swoją żoną Anną w przepięknym dworze w Chobielinie. Wieś leży w gminie Szubin, w powiecie Nakielskim (województwo kujawsko-pomorskie). Rzeczony dworek Radosław Sikorski kupił w 1989 roku. Wtedy to była ruina. Remont dworu z 1860 roku trwał ponad 10 lat. Dzisiaj o dworku można powiedzieć, że śmiało nadaje się na rezydencję angielskiego lorda. Posiadłość ma staw i korty tenisowe. Minister Sikorski na swój koszt przyjmuje w nim zagranicznych gości.

Zapytaliśmy sąsiadów o Sikorskiego i jego żonę

Nasi dziennikarze co jakiś czas przejeżdżają obok posiadłości Sikorskiego. Teraz znów zdjęcia dworku można zobaczyć prawie we wszystkich gazetach i portalach informacyjnych. Radosław Sikorski może być bardzo ważną postacią pod rekonstrukcji rządu Donalda Tuska.

Wróćmy jednak do momentu, gdy reporterzy "Super Expressu" byli przed dworkiem w Chobielinie. Dziennikarze przecierali oczy ze zdziwienia. Droga, która prowadzi do posiadłości Sikorskiego jest polna. Asfalt kończy się przy domach jego dwóch sąsiadów. Z jednej strony pana Jacka, z drugiej pani Marioli. Widzimy to na zdjęciu nad tekstem. Kiedy pogoda spłata nieprzyjemnego figla, minister Sikorski i jego żona muszą się zmierzyć z nieprzyjemnym błotem.

Sąsiedzi ministra Sikorskiego mają o nim dobre zdanie. Może m.in. dlatego, że gmina nie położyła asfaltu na drodze prowadzącej tylko do jego domu. Jedno jest pewne - pani Anna zdobyła sobie sympatię lokalnej społeczności. - Ona podobno pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ale nie nosi głowy wysoko. Jest normalna - powiedzieli nam sąsiedzi. Anna Applebaum najbardziej ujęła ich tym, że dbała o to, by jej synowie spotykali się z dziećmi sąsiadów.

