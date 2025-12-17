Świąteczna tradycja na Starym Rynku. Szopka bożonarodzeniowa zachwyca wszystkich!

Na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym pojawiła się szopka bożonarodzeniowa, która zdobi Stary Rynek.

Na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym pojawiła się już jedna z najbardziej wyczekiwanych świątecznych atrakcji – szopka bożonarodzeniowa. Tradycyjna stajenka stanęła na Starym Rynku, tuż obok pomnika Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. To miejsce, które w przedświątecznym czasie codziennie odwiedzają tłumy spacerowiczów.

Szopka została wykonana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Konstrukcję stajenki przygotowano w ramach praktyk zawodowych – pracowali nad nią nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych bydgoskiej „drzewnej”.

Za artystyczną aranżację odpowiadały osoby z bydgoskiego „plastyka”. W szopce znalazła się Święta Rodzina oraz Trzej Królowie, których postacie różnią się od tych z ubiegłego roku. Towarzyszą im zwierzęta – dwa woły, osioł, baran i koza. Całość dopełniają lampki umieszczone wewnątrz stajenki oraz podświetlana gwiazda betlejemska zawieszona na frontonie. Przy balustradzie pojawiła się także nowa rzeźba psa.

Szopka stała się miejscem codziennych spotkań i chwil zadumy. Mieszkańcy i turyści chętnie zatrzymują się przy niej, by nacieszyć się świątecznym klimatem lub zrobić pamiątkowe zdjęcie. Bożonarodzeniowa stajenka będzie zdobić Stary Rynek do 6 stycznia, kiedy to do centrum miasta dotrze Bydgoski Orszak Trzech Króli.