Piotr spadł z 15 metrów na betonową posadzkę. Nie miał żadnych szans na przeżycie. Potworne obrażenia

– Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu oskarżyła Emila G., właściciela firmy budowlanej, o narażenie życia i zdrowia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz o nieumyślne spowodowanie śmierci Piotra K. – poinformowała prok. Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Do tragedii doszło 28 czerwca 2024 r. na budowie hali przemysłowej przy ul. Droga Graniczna w Grudziądzu. Piotr K., zatrudniony na stanowisku pomocnika dekarza, przygotowywał otwory w dachu pod montaż świetlików. Jak ustalili śledczy, nie przeszedł on wstępnego instruktażu BHP ani nie zapoznano go z obowiązującymi instrukcjami i planem bezpieczeństwa BIOZ. Praca wykonywana była na wysokości około 15 metrów, w obrębie niezabezpieczonych otworów, bez odpowiedniego sprzętu ochronnego i nadzoru.

Podczas pracy mężczyzna stracił równowagę i wpadł w niezabezpieczoną przestrzeń, spadając na betonową posadzkę. W wyniku licznych obrażeń wielonarządowych zmarł na miejscu.

Prokuratura zarzuca Emilowi G. popełnienie przestępstwa z art. 220 §1 kk oraz art. 155 kk w związku z art. 11 §2 kk. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucane czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo i akt oskarżenia mają na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad BHP, których zaniedbanie doprowadziło do śmierci pracownika. W Grudziądzu ta sprawa stała się przestrogą dla innych pracodawców w branży budowlanej.