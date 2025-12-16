Przebudowa pętli Las Gdański ruszy w 2026 roku. Wycięto ponad 330 drzew!

Pętla tramwajowa w Lesie Gdańskim jaką znamy, już niedługo przejdzie do historii. Na początku 2026 roku ma ruszyć jej rozbudowa, a za prace będzie odpowiedzialna warszawska firma Balzola. Inwestycja, której wartość to blisko 16 milionów złotych, podzielona została na dwa etapy.

W pierwszym z nich wykonawca przebuduje przyległą do pętli część ulicy Rekreacyjnej, która zostanie zawężona. W ramach tego zakresu prac powstaną również wyniesione przejścia dla pieszych. Drugi etap będzie obejmował budowę nowoczesnej pętli tramwajowej wraz nowymi peronami oraz budynkiem socjalnym, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe tory, dzięki którym tramwaje będą mogły się wymijać bez konieczności wycofywania. Obecnie na pętli funkcjonują dwa perony dla osób wsiadających, co utrudnia koordynację odjazdów poszczególnych linii. Dzięki rozbudowie, każda linia tramwajowa kursująca do Myślęcinka (1, 2 oraz 10) będzie miała własny peron. Łącznie w Lesie Gdańskim wybudowanych zostanie pięć peronów - trzy początkowe i dwa końcowe.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w ramach prac powstaną zielone torowiska, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. - Ustawione zostaną też też wiaty, w tym rowerowa, które będą obsadzone roślinami na dachu oraz otoczone oplecionymi pnączami stelażami - dodaje ZDMiKP.

Prace w Lesie Gdańskim rozpoczną się na początku 2026 roku i mają potrwać około dwunastu miesięcy.

To niejedyna inwestycja mająca na celu wzmocnienie komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy. Obecnie trwa drugi etap modernizacji torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej, który ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2026 roku. Potem ruszy ostatni etap prac na odcinku od ulicy Równej do pętli Stomil, po zakończeniu którego cała trasa do Łęgnowa będzie obsługiwana przez niskopodłogowy tabor. W trakcie jest również modernizacja zajezdni tramwajowej, która ma być ukończona wiosną przyszłego roku.

W grudniu został ogłoszony przetarg na pierwszy etap budowy torowiska tramwajowego na Szwederowie. Chodzi o odcinek wzdłuż ulicy Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka. Na etapie prac projektowych są budowa torowiska wzdłuż alei Wyszyńskiego oraz modernizacja ronda Jagiellonów. W planach jest również budowa torowiska w ciągu ul. Chocimskiej, które połączy ulicę Chodkiewicza z pętlą tramwajową przy ul. Rycerskiej.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach wymieniony został niemal cały tabor tramwajowy. Obecnie po mieście jeździ 75 niskopodłogowych tramwajów, a do końca 2027 roku na bydgoskich torach pojawi się jeszcze sześć nowoczesnych Swingów.