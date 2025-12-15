Tłumy mieszkańców na Rynku. Magia świąt znów połączyła Fordon!

Za nami już 11. edycja Wigilii pod Gołym Niebem na Rynku w Starym Fordonie. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz przedświątecznych spotkań mieszkańców i niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja ponownie dopisała – na rynku pojawiły się całe rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież.

Wigilia rozpoczęła się tradycyjnie od strojenia choinki. Najmłodsi uczestnicy zawieszali na niej własnoręcznie wykonane ozdoby, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło też wizyty św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom słodkie prezenty i chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć.

Na ustawionej na rynku scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z fordońskich przedszkoli oraz szkół. Były kolędy, świąteczne piosenki i występy artystyczne, a także wspólne składanie życzeń.

– Przedświąteczne spotkanie w Fordonie to już tradycja. Dziękuje organizatorom Wigilii. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta, rodzinnej atmosfery i dobrego Nowego Roku. A dzisiaj przyjemnego popołudnia okraszonego świąteczną muzyką i atrakcjami, które na Państwa będą czekać – mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.

Jak co roku nie zabrakło także wspólnego poczęstunku. Organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych do dzielenia się wigilijnymi potrawami, co podkreśliło rodzinny i otwarty charakter wydarzenia.

Po części oficjalnej i poczęstunku na scenie wystąpili artyści: Top Floor Trio, Aleksandra Grzesiak Trio oraz Anna Kornat, zapewniając muzyczne zakończenie tego wyjątkowego popołudnia.

Organizatorami Wigilii pod Gołym Niebem są Fundacja Synagoga w Fordonie – Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Projekt został współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz.