Tłumy mieszkańców na Rynku. Magia świąt znów połączyła Fordon!

Anna Kisiel
2025-12-15 11:05

Strojenie choinki, kolędy, prezenty od św. Mikołaja i wspólne składanie życzeń – Stary Fordon po raz kolejny stał się sercem przedświątecznych spotkań bydgoszczan. Jak co roku Wigilia pod Gołym Niebem przyciągnęła tłumy mieszkańców, którzy wspólnie poczuli atmosferę nadchodzących świąt.

Wigilia pod Gołym Niebem w Starym Fordonie

Za nami już 11. edycja Wigilii pod Gołym Niebem na Rynku w Starym Fordonie. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz przedświątecznych spotkań mieszkańców i niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Frekwencja ponownie dopisała – na rynku pojawiły się całe rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież.

Wigilia rozpoczęła się tradycyjnie od strojenia choinki. Najmłodsi uczestnicy zawieszali na niej własnoręcznie wykonane ozdoby, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło też wizyty św. Mikołaja, który rozdawał dzieciom słodkie prezenty i chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć.

Na ustawionej na rynku scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z fordońskich przedszkoli oraz szkół. Były kolędy, świąteczne piosenki i występy artystyczne, a także wspólne składanie życzeń.

Przedświąteczne spotkanie w Fordonie to już tradycja. Dziękuje organizatorom Wigilii. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta, rodzinnej atmosfery i dobrego Nowego Roku. A dzisiaj przyjemnego popołudnia okraszonego świąteczną muzyką i atrakcjami, które na Państwa będą czekać – mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.

Jak co roku nie zabrakło także wspólnego poczęstunku. Organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych do dzielenia się wigilijnymi potrawami, co podkreśliło rodzinny i otwarty charakter wydarzenia.

Po części oficjalnej i poczęstunku na scenie wystąpili artyści: Top Floor Trio, Aleksandra Grzesiak Trio oraz Anna Kornat, zapewniając muzyczne zakończenie tego wyjątkowego popołudnia.

Organizatorami Wigilii pod Gołym Niebem są Fundacja Synagoga w Fordonie – Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Projekt został współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz.

