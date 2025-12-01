Świąteczne iluminacje rozświetliły Bydgoszcz! Magiczny klimat zachwyca mieszkańców i turystów

Od 21 listopada Bydgoszcz lśni blaskiem tysięcy świątecznych świateł, które przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Iluminacje stały się absolutnym hitem – niemal każdy zatrzymuje się, by zrobić pamiątkowe zdjęcie w wyjątkowej, zimowej scenerii.

Bydgoszcz ponownie zamieniła się w pełne magii, świąteczne miasto, a tegoroczne iluminacje przyciągają zachwycone spojrzenia już od pierwszego dnia, czyli 21 listopada. Klimatyczne światła rozświetlają ulice, place i najważniejsze punkty miasta, wprowadzając odwiedzających w atmosferę zbliżających się świąt. To właśnie w przedświątecznym okresie Bydgoszcz odwiedzają tysiące osób z regionu i całej Polski, a każdy z nich pragnie uwiecznić ten wyjątkowy klimat na zdjęciach – i trudno się dziwić, bo tegoroczne dekoracje prezentują się naprawdę imponująco.

Największą atrakcją pozostaje Zimowe Miasteczko na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym. To właśnie tu czeka 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomym wiatrakiem i poruszającymi się figurami, która po zmroku robi ogromne wrażenie. Obok niej króluje 43-metrowe koło – diabelski młyn z zamkniętymi gondolami, skąd rozpościera się wyjątkowy widok na rozświetlone centrum miasta. Do tego Santa Hotel, kolorowa ciuchcia dla najmłodszych, świąteczna kolejka górska i zabytkowa wenecka karuzela zdobiona herbami miast – wszystko to tworzy bajkową scenerię, której trudno się oprzeć.

Wzdłuż ulic prowadzących na Stary Rynek rozmieszczono liczne dekoracje świetlne. Przy wejściu na jarmark stoją dwie imponujące bramy, a dalej czekają anioły, retro samochód, dama z parasolką, harfa, kontrabas i popularna foto ramka. Te iluminacje szczególnie chętnie wybierane są przez miłośników fotografii – w godzinach popołudniowych ustawiają się kolejki, by zrobić ujęcie idealne na media społecznościowe.

Jarmark Świąteczny pozostanie czynny do 22 grudnia. W tygodniu można odwiedzać stragany i korzystać z atrakcji od 13:00 do 20:00, natomiast w piątki i soboty jarmark funkcjonuje godzinę dłużej – do 21:00. To doskonała okazja, by nacieszyć się świąteczną atmosferą, zrobić zakupy, spróbować regionalnych przysmaków i po prostu poczuć wyjątkowy klimat, który co roku przyciąga tłumy.

Bydgoszcz już po raz kolejny udowadnia, że potrafi zamienić centrum miasta w prawdziwą zimową krainę. A tegoroczne iluminacje pokazują, że magia świąt wciąż potrafi zachwycić – niezależnie od wieku.

