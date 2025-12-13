14-letnia Ksenia nie miała szans w zderzeniu z ciężarówką. Jechała z kuzynką do McDonald's

11 grudnia 2020 roku w Konstantynowie pod Nakłem nad Notecią doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła Ksenia B.

25-letnia Patrycja K., siostra cioteczna Kseni, kierując audi A4, nie ustąpiła pierwszeństwa ciężarówce, co doprowadziło do zderzenia.

Patrycja K. została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów.

Tę tragedię wciąż pamiętają mieszkańcy powiatu nakielskiego. Do zdarzenia doszło 11 grudnia 2020 roku. Los nie rozpieszczał rodziny Kseni B. Przed laty zmarła mama dziewczynki. Ksenia oparcie znalazła u swojej siostry ciotecznej - Patrycji K. Jej mama i mama Kseni były siostrami. Dziewczyny były bardzo związane ze sobą. Jak nie były razem, to za sobą tęskniły.

Mieszkały w Konstantynowie, niewielkiej wsi pod Nakłem nad Notecią. 11 grudnia 2020 roku wieczorem zgłodniały. Dlatego wsiadły w audi A4 i pojechały do Nakła. Do restauracji miały niespełna kwadrans.

Ksenia i Patrycja kupiły frytki i hamburgery, i odjechały w stronę domu. Przypomniały sobie jednak, że czegoś zapomniały. Znów zawróciły w stronę lokalu. Wtedy 20-letnia Patrycja nie zauważyła nadjeżdżającego drogą z pierwszeństwem przejazdu samochodu ciężarowego i wjechała pod koła pojazdu, wypełnionej po brzegi nawozem. Ksenia siedziała na fotelu pasażera, auto z jej strony zostało zmiażdżone. Zginęła na miejscu. Patrycja w ciężkim stanie trafiła do szpitala, tak samo jak kierowca ciężarówki, która przewróciła się po zderzeniu z audi.

W 2021 roku przed sądem rejonowym zakończył się proces Patrycji K., która była oskarżona o spowodowanie wypadku. Sąd skazał młodą kobietę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 25-latka ma też zakaz prowadzenia samochodu. Od wyroku w pierwszej instancji nikt się nie odwoływał. - Dla tej młodej kobiety największą karą jest świadomość, że w wypadku zginęła osoba, którą ona kochała - powiedział nam jeden ze śledczych z Nakła.

