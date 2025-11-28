Takie są ceny na Bydgoskim Jarmarku Świątecznym! Jest kilka zaskoczeń. "To przesada"

Od ponad tygodnia trwa Bydgoski Jarmark Świąteczny. Wielu bydgoszczan zdążyło go już odwiedzić i skorzystać z licznych atrakcji. Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji poczuć magii świąt na jarmarku, gwarantujemy, że nie będą żałowali swojej wizyty. Zajrzeliśmy do centrum miasta i sprawdziliśmy, ile kosztują atrakcje dla najmłodszych oraz jakie są ceny świątecznego jedzenia. Ceny niektórych potrwa mogą przyprawić o prawdziwy zawrót głowy.

Stoiska z grillowanymi przysmakami cieszą się największą popularnością. Oscypek z grilla dostępny jest w wersji z żurawiną za 8 zł i z boczkiem za 13 zł. Miłośnicy tradycyjnej polskiej kuchni mogą skosztować pajdy ze smalcem i ogórkiem (16–20 zł), bigosu staropolskiego, kiełbasy czy kaszanki z grilla (25–30 zł), a dla fanów sytych posiłków – golonkę z dodatkami za 45 zł.

Słodkie przysmaki również przyciągają tłumy. Churrosy kosztują 25 zł za standardową porcję i 30 zł za większą, a dodatkowy sos to wydatek 5 zł. Nowością są placki ziemniaczane z dodatkami za 20 zł oraz chruściki za 12 zł. Dużą popularnością cieszy się także stoisko, gdzie czekają zakręcone ziemniaki. Za 40 cm przysmak w trzech wariantach smakowych zapłacimy 25 zł.

Na Jarmarku nie brakuje też ciepłych napojów – klasyczny grzaniec, wersja bezalkoholowa, napój świąteczny i kakao kosztują po 20 zł. Należy pamiętać o kaucji 25 zł za świąteczną szklankę, która jest wymagana przy zakupie napoju.

- Szkoda, że grzaniec jest taki drogi. Na niektórych jarmark zaczyna się już od 15 zł. Za taki mały kubek napoju płacić tyle kasy?! To przesada - mówi nam bydgoszczanka.

Zimowe miasteczko na Starym Rynku oferuje atrakcje dla całych rodzin. Można tu zobaczyć 13-metrową piramidę świąteczną z ruchomym wiatrakiem, 43-metrowe koło diabelskie, Santa Hotel, ciuchcię dla dzieci, kolejkę górską i kilkudziesięcioletnią karuzelę wenecką. Cennik atrakcji waha się od 15 zł za małą kolejkę Sanie Mikołaja czy karuzelę wenecką, przez 20 zł za labirynt, karuzelę Hydrauliczna Elfy czy kolejkę górską, po 30 zł za koło widokowe.

Podczas Jarmarku można odwiedzić stoiska z kuchnią regionalną Kujaw i Pomorza, włoskimi, niemieckimi i hiszpańskimi przysmakami, a także z rękodziełem, dzierganymi czapkami, szalami, rękawiczkami, biżuterią, naturalnymi kosmetykami i świątecznymi stroikami. Nie brakuje również pachnących górami oscypków na barkach i w handlowych domkach przy ul. Mostowej.