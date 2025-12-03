Barbórka 2025. Życzenia dla górników na Dzień Górnika. Wyjątkowe wierszyki, krótkie SMS-y i gotowe teksty

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-03 11:08

Barbórka 2025, czyli tradycyjny Dzień Górnika, przypada jak zawsze 4 grudnia. To niezwykle ważne święto dla wszystkich pracowników górnictwa, ich rodzin oraz osób związanych z branżą. Tego dnia składamy górnikom podziękowania za ich trud, odwagę i ciężką pracę pod ziemią. Szukasz najlepszych życzeń na Barbórkę 2025? Poniżej znajdziesz gotowe propozycje – idealne do SMS-a, wiadomości na Messengerze czy dedykacji.

Barbórka 2025 – życzenia dla górników na 4 grudnia 2025

Dzień Górnika to jedno z najbardziej charakterystycznych polskich świąt zawodowych. Obchodzi się je 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników, hutników i osób wykonujących zawody wysokiego ryzyka. W wielu miejscach w Polsce odbywają się uroczystości, msze, akademie i tradycyjne karczmy piwne, ale najważniejsze pozostaje jedno – docenienie pracy górników.

Barbórka 2025 to doskonała okazja, aby przesłać górnikowi szczere życzenia, podziękować za codzienny trud i wyrazić wdzięczność za jego służbę. Krótkie SMS-y, dłuższe życzenia, a może zabawne rymowanki – każde z nich będzie miłym gestem.

Gotowe życzenia na Barbórkę 2025: gotowe propozycje na 4 grudnia 2025

Z okazji Barbórki życzę Ci bezpiecznej pracy, zdrowia i spokoju każdego dnia.

Szczęść Boże, Górniku!

***

Niech św. Barbara zawsze czuwa nad Twoim bezpieczeństwem.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Górnika!

***

Dziękuję za Twój trud i odwagę.

W Barbórkę życzę Ci zdrowia, siły i spokojnych powrotów do domu.

***

Szczęść Boże Górnikom!

Niech każdy zjazd będzie bezpieczny, a każdy dzień pełen satysfakcji.

***

Z okazji Dnia Górnika życzę Ci wielu sukcesów, dobrego zdrowia i opieki św. Barbary.

Niech Barbórka przyniesie Ci radość, dumę z wykonywanego zawodu i wiele ciepłych chwil z bliskimi.

***

Dla Górnika w Barbórkę: zdrowia, siły, pomyślności i ochrony patronki na każdy dzień.

Życzę Ci, aby Twoja praca zawsze była doceniana, a każdy powrót do domu bezpieczny.

Szczęść Boże!

***

W dniu Waszego święta – dużo zdrowia, spokoju i pomyślności. Dziękujemy za Wasz trud!

Niech św. Barbara otacza Cię opieką, a Barbórka przyniesie dużo radości i wzruszeń.

Szczęść Boże!

***

Oby każdy dzień był łaskawszy, a praca lżejsza.

Wszystkiego dobrego w Barbórkę!

***

Dużo zdrowia, odwagi i uśmiechu.

Niech Dzień Górnika przypomni Ci, jak ważna jest Twoja praca.

***

Z okazji Barbórki życzę Ci wytrwałości, bezpieczeństwa i szczęścia na każdy dzień.

Niech każdy zjazd na dół będzie bezpieczny, a każdy wyjazd na powierzchnię radosny i spokojny.

***

W Barbórkę życzę Ci przede wszystkim zdrowia, siły oraz wielu pięknych chwil z rodziną.

Szczęść Boże!

