Barbórka 2025. Życzenia dla górników na Dzień Górnika. Wyjątkowe wierszyki, krótkie SMS-y i gotowe teksty

Barbórka 2025 – życzenia dla górników na 4 grudnia 2025
Dzień Górnika to jedno z najbardziej charakterystycznych polskich świąt zawodowych. Obchodzi się je 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników, hutników i osób wykonujących zawody wysokiego ryzyka. W wielu miejscach w Polsce odbywają się uroczystości, msze, akademie i tradycyjne karczmy piwne, ale najważniejsze pozostaje jedno – docenienie pracy górników.
Zobacz: Kartki na imieniny Barbary, Basi 4.12.2025. Darmowe grafiki do pobrania z życzeniami dla Basi
Barbórka 2025 to doskonała okazja, aby przesłać górnikowi szczere życzenia, podziękować za codzienny trud i wyrazić wdzięczność za jego służbę. Krótkie SMS-y, dłuższe życzenia, a może zabawne rymowanki – każde z nich będzie miłym gestem.
Gotowe życzenia na Barbórkę 2025: gotowe propozycje na 4 grudnia 2025
Z okazji Barbórki życzę Ci bezpiecznej pracy, zdrowia i spokoju każdego dnia.
Szczęść Boże, Górniku!
***
Niech św. Barbara zawsze czuwa nad Twoim bezpieczeństwem.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Górnika!
***
Dziękuję za Twój trud i odwagę.
W Barbórkę życzę Ci zdrowia, siły i spokojnych powrotów do domu.
***
Szczęść Boże Górnikom!
Niech każdy zjazd będzie bezpieczny, a każdy dzień pełen satysfakcji.
***
Z okazji Dnia Górnika życzę Ci wielu sukcesów, dobrego zdrowia i opieki św. Barbary.
Niech Barbórka przyniesie Ci radość, dumę z wykonywanego zawodu i wiele ciepłych chwil z bliskimi.
***
Dla Górnika w Barbórkę: zdrowia, siły, pomyślności i ochrony patronki na każdy dzień.
Życzę Ci, aby Twoja praca zawsze była doceniana, a każdy powrót do domu bezpieczny.
Szczęść Boże!
***
W dniu Waszego święta – dużo zdrowia, spokoju i pomyślności. Dziękujemy za Wasz trud!
Niech św. Barbara otacza Cię opieką, a Barbórka przyniesie dużo radości i wzruszeń.
Szczęść Boże!
***
Oby każdy dzień był łaskawszy, a praca lżejsza.
Wszystkiego dobrego w Barbórkę!
***
Dużo zdrowia, odwagi i uśmiechu.
Niech Dzień Górnika przypomni Ci, jak ważna jest Twoja praca.
***
Z okazji Barbórki życzę Ci wytrwałości, bezpieczeństwa i szczęścia na każdy dzień.
Niech każdy zjazd na dół będzie bezpieczny, a każdy wyjazd na powierzchnię radosny i spokojny.
***
W Barbórkę życzę Ci przede wszystkim zdrowia, siły oraz wielu pięknych chwil z rodziną.
Szczęść Boże!