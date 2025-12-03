Imieniny Barbary 4.12.2025. Tradycyjne i wyjątkowe życzenia imieninowe dla Barbary! [BARBÓRKA 2025]

Imieniny Barbary 2025: gotowe życzenia, kartki i wierszyki

Imieniny Barbary to wyjątkowy dzień, w którym warto przypomnieć bliskiej osobie, jak bardzo jest dla nas ważna. Niezależnie od tego, czy Barbara to koleżanka z pracy, przyjaciółka, mama, babcia czy córka, serdeczne życzenia zawsze wywołują uśmiech. Poniżej znajdziesz gotowe propozycje życzeń na imieniny Barbary 2025, które sprawdzą się w wiadomości SMS, mailu, mediach społecznościowych czy tradycyjnej kartce.

Barbara patronką górników. Zobacz najlepsze życzenia na Barbórkę 2025

4 grudnia to ważny dzień także dla górników, którzy na swoją patronkę wybrali właśnie świętą Barbarę. Tego dnia obchodzą swoje święto, a ich bliscy składają im życzenia barbórkowe.

Życzenia imieninowe dla Barbary! Zobacz krótkie i zabawne rymowanki [4 GRUDNIA 2025] W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Barbary - NAJLEPSZE propozycje! [4 GRUDNIA]

***

Droga Basiu,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

***

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń

i kolejnych natchnień jak fal,

które pchają statek do przodu.

***

Nie rób takiej dziwnej miny,

dziś są Twoje imieniny.

Niech Twe szczęście wiecznie trwa,

tego Tobie życzę ja :)

***

W dniu imienin miła moja,

niech się śmieje buzia Twoja,

życzę Ci wiele radości

i niech Miłość w sercu gości.

***

W dniu Twych imienin,

w dniu Twego święta

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

***

Niech w imienin Twoich dzionek,

przepięknie śpiewa skowronek,

I moc życzeń przyniesie.

Dlatego życzę powodzenia w karierze.

***

Twoje imię w kalendarzu.

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

***

źródło: wierszyki.org, imienniczek.pl