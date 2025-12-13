To będzie Anioł Stróż na 2026 rok! Ślij do niego modlitwy, a ześle Ci pomoc w walce z trudami dnia codziennego

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-13 15:46

Który z Aniołów Stróży będzie opiekunem nadchodzącego roku? To właśnie ten jeden Anioł Stróż w 2026 roku szczególnie zadba o ludzkość i on będzie powiernikiem sekretów i trudów zwykłych śmiertelników. Poznaj, o co możesz prosić Anioła Stróża w 2026 i jakimi słowami się do niego zwracać.

Anioł Stróż

i

Autor: Shutterstock

Anioł Stróż na 2026 roku. Pomoże w walce z trudności i wychodzeniu z problemów

Anioł Stróż to duchowy przewodnik, która zapewnia nadnaturalne wsparcie dla każdego, kto o nie poprosi. To niewidzialna siła, która poprzez podszepty podświadomości wysyła ludziom sygnały, jak postępować i jakimi wartościami kierować się w życiu. Regularna rozmowa ze swoim Aniołem Stróżem może stanowić codziennie wsparcia i samodzielną rozmową z własną duszą. W roku 2026 modlitw oraz próśb ludzkości szczególnie wysłucha Anioł Nemamiasz (Nemamiah). Jest to 57, z 72 aniołów kabalistycznych. Należy do chóru aniołów, a jego imię to dosłownie "miły Bóg". W horoskopie Nemamiasz opiekuje się ludźmi urodzonymi na początku roku, w dniach 1-5 stycznia. W życiu odpowiada za sukces, sławę, a także zapewnia boską ochroną. Często umieszczany jest na różnego rodzaju talizmanach i amuletach chroniących przed złymi mocami oraz urokami. 

Nemamiasz jako opiekun 2026 roku będzie stanowił wsparcie dla wszystkich tych, którzy pragną odmiany w życiu. Pomoże on w podejmowaniu ważnych decyzji. Wspomagał będzie tych, którzy zdecydują się porzucić swoje nałogi i znaleźć się bliżej Boga. W 2026 módl się do niego, gdy będzie potrzebować porady oraz znajdziesz się na rozstaju dróg. Nemamiasz może zapewnić wsparcie zarówno w sprawach zawodowych, miłosnych oraz duchowych. Może stanowić drogowskaz do Boga i poprowadzić Cię ścieżką oświecenia. 

Jak modlić się do Anioła Nemamiasza?

Pamiętaj, aby zawsze prosić o rzeczy pozytywne. Nigdy nie oczekuj własnego szczęścia oraz sukcesu kosztem innych. Proś o łaskę i dobro, nie tylko dla siebie. Nemamiasz może pomóc w łagodzeniu konfliktów, podejmowaniu decyzji oraz sprawi, że ciężka praca oraz trud zostaną docenione. Modląc się do Anioła Nemamiasza wyobraź sobie niebieskie światło, które symbolizuje boską energię. Zapewni ono Ci spokój i wspomoże duchową rozmową z Aniołem. Aby poprosić o coś Anioła użyj słów: "Nemamiah, miły Boże, proszę Cię o wstawiennictwo. Pomóż mi budować harmonijne relacje z moimi współpracownikami, szczególnie z przełożonymi. Niech moja uczciwa praca zostanie doceniona, a konflikty i nieporozumienia ustąpią miejsca zgodzie i szacunkowi, ku większej chwale Bożej".

Przeczytaj także:
Numerologiczny rytuał, który przyniesie Ci szczęście. Zrób to dziś wieczorem, a…
Super Express Google News
Mantra na szczęście dla znaków zodiaku
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANIOŁ STRÓŻ
ANIOŁ