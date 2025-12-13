To będzie Anioł Stróż na 2026 rok! Ślij do niego modlitwy, a ześle Ci pomoc w walce z trudami dnia codziennego

Anioł Stróż na 2026 roku. Pomoże w walce z trudności i wychodzeniu z problemów

Anioł Stróż to duchowy przewodnik, która zapewnia nadnaturalne wsparcie dla każdego, kto o nie poprosi. To niewidzialna siła, która poprzez podszepty podświadomości wysyła ludziom sygnały, jak postępować i jakimi wartościami kierować się w życiu. Regularna rozmowa ze swoim Aniołem Stróżem może stanowić codziennie wsparcia i samodzielną rozmową z własną duszą. W roku 2026 modlitw oraz próśb ludzkości szczególnie wysłucha Anioł Nemamiasz (Nemamiah). Jest to 57, z 72 aniołów kabalistycznych. Należy do chóru aniołów, a jego imię to dosłownie "miły Bóg". W horoskopie Nemamiasz opiekuje się ludźmi urodzonymi na początku roku, w dniach 1-5 stycznia. W życiu odpowiada za sukces, sławę, a także zapewnia boską ochroną. Często umieszczany jest na różnego rodzaju talizmanach i amuletach chroniących przed złymi mocami oraz urokami.

Nemamiasz jako opiekun 2026 roku będzie stanowił wsparcie dla wszystkich tych, którzy pragną odmiany w życiu. Pomoże on w podejmowaniu ważnych decyzji. Wspomagał będzie tych, którzy zdecydują się porzucić swoje nałogi i znaleźć się bliżej Boga. W 2026 módl się do niego, gdy będzie potrzebować porady oraz znajdziesz się na rozstaju dróg. Nemamiasz może zapewnić wsparcie zarówno w sprawach zawodowych, miłosnych oraz duchowych. Może stanowić drogowskaz do Boga i poprowadzić Cię ścieżką oświecenia.

Jak modlić się do Anioła Nemamiasza?

Pamiętaj, aby zawsze prosić o rzeczy pozytywne. Nigdy nie oczekuj własnego szczęścia oraz sukcesu kosztem innych. Proś o łaskę i dobro, nie tylko dla siebie. Nemamiasz może pomóc w łagodzeniu konfliktów, podejmowaniu decyzji oraz sprawi, że ciężka praca oraz trud zostaną docenione. Modląc się do Anioła Nemamiasza wyobraź sobie niebieskie światło, które symbolizuje boską energię. Zapewni ono Ci spokój i wspomoże duchową rozmową z Aniołem. Aby poprosić o coś Anioła użyj słów: "Nemamiah, miły Boże, proszę Cię o wstawiennictwo. Pomóż mi budować harmonijne relacje z moimi współpracownikami, szczególnie z przełożonymi. Niech moja uczciwa praca zostanie doceniona, a konflikty i nieporozumienia ustąpią miejsca zgodzie i szacunkowi, ku większej chwale Bożej".