Takich prezentów świątecznych od rodziny nie przyjmuj. Wróżka Aida ostrzega, że przyciągają nieszczęścia. Przesady o prezentach na święta

Wróżka Aida Kosojan-Przybysz ostrzega przed prezentami, które mogą nieść negatywną energię.

Uważa się, że ostre przedmioty, chusteczki, zegarki i buty mogą ściągnąć pecha.

Sprawdź, dlaczego te prezenty są uznawane za ryzykowne i jak uniknąć świątecznych faux pas.

Takich prezentów świątecznych od rodziny nie przyjmuj. Przesądy na święta

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i większość z nas już ma lub szuka prezentów świątecznych dla bliskich. I sprawa jest prosta w sytuacji, gdy dobrze wiemy o czym marzy druga osoba. Jednak to się komplikuje, kiedy musimy sami coś wymyślić i zadowolić podarunkiem członka rodziny. Co można kupić w prezencie świątecznym cioci, babci lub szwagrowi? Otóż zgodnie z przesądami są prezenty, których raczej nie powinno się wręczać bliskiej nam osobie. Ten temat poruszyła także w mediach społecznościowych wróżka Aida Kosojan-Przybysz.

Zawsze powtarzam, że są prezenty, których lepiej nie dawać na święta. Nie dlatego, że są „złe”, ale dlatego, że niosą w sobie niewłaściwą energię.

- napisała pod nagraniem na Facebooku. O które prezenty chodzi?

Prezenty pod choinkę, które przyciągają pecha i konflikty

Wróżka Aida wymieniła kilka prezentów świątecznych, których nie powinniśmy wręczać bliskim, ani też ich przyjmować. Argumentuje to złą energią, którą za sobą niosą i możemy nieświadomie ściągnąć nieszczęścia.

W mojej rodzinie nigdy się nie darowało przedmiotów ostrych. Nożyce, noże

- zaznacza wróżka. Otóż zgodnie z przesądami uważa się, że noże, nożyczki i inne ostre przedmioty "przecinają" więzi przyjaźni i miłości. Jeśli jednak koniecznie chcesz podarować taki przedmiot, dołącz do niego monetę (symbol zapłaty), aby "odkupić" pecha.

Babcia zawsze powtarzała, że "nigdy nie przyjmę chusteczki ani podaruję", bo to jest przesąd, który mówi o tym, że człowiek dzieli się swoimi smutkami i łzami

- wspomina Aida.

Również nie kupujmy osobie, którą kochamy albo lubimy butów, zegarków. Przesąd z butami jest taki, że człowiek odejdzie. Jeżeli darujemy zegarek - że zatrzyma się czas, skończy się energia miłości.

- dodała na koniec wypowiedzi o pechowych prezentach na święta.

Przesądy o prezentach świątecznych

Przesądy dotyczące prezentów świątecznych są obecne w wielu kulturach i często wynikają z symboliki przedmiotów lub z dawnych wierzeń. Oto kilka popularnych przesądów związanych z prezentami świątecznymi:

Dawanie używanych prezentów : Uważa się, że dawanie używanego prezentu przynosi pecha obdarowanemu. Sugeruje to brak szacunku lub chęci zainwestowania w nową rzecz.

: Uważa się, że dawanie używanego prezentu przynosi pecha obdarowanemu. Sugeruje to brak szacunku lub chęci zainwestowania w nową rzecz. Kupowanie prezentów na ostatnią chwilę: Choć często z braku czasu robimy to, wierzy się, że prezenty kupowane w pośpiechu są "przeklęte" i mogą przynieść obdarowanemu nieszczęście. Lepiej zaplanować zakupy wcześniej.

Choć często z braku czasu robimy to, wierzy się, że prezenty kupowane w pośpiechu są "przeklęte" i mogą przynieść obdarowanemu nieszczęście. Lepiej zaplanować zakupy wcześniej. Nie rozpakowywanie prezentów od razu: W niektórych kulturach wierzy się, że odkładanie rozpakowywania prezentów (szczególnie tych, które nam się nie podobają) przynosi pecha i może zepsuć relacje z darczyńcą.