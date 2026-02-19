Kto najczęściej wraca do byłych? Kobiety spod tych znaków zodiaku mają to we krwi

Co stoi za kulisami decyzji o reanimacji starego związku?

Przekonaj się, czy układ gwiazd sprzyja reaktywacji wygasłego uczucia.

Kiedy warto zaryzykować, a kiedy lepiej wziąć nogi za pas?

Poznaj sposoby na uzdrowienie relacji lub ostateczne zerwanie toksycznych więzi.

Powrót do eks-partnera to zawsze temat numer jeden na kawie z przyjaciółkami. Jedni widzą w tym romantyczny zryw i nadzieję na "happy end", inni odgrzewany kotlet, który rzadko smakuje dobrze. Okazuje się jednak, że to nie tylko kwestia serca, ale i gwiazd. Lista znaków zodiaku, które mają tendencję do patrzenia wstecz, jest zaskakująco długa i obejmuje bardzo różnorodne charaktery.

Znawcy tematu od dawna przyglądają się miłosnym schematom i powtarzającym się dramom. Kobiety, które żyją wspomnieniami i silnie przeżywają emocje, są znacznie bardziej narażone na "słabość" do byłego. Czy to tylko sentyment? Astrolodzy twierdzą, że dla niektórych znaków powrót do przeszłości to naturalny odruch.

Gwiazdy a miłosny recykling

W przypadku pewnych znaków zodiaku czas działa jak najlepszy filtr na Instagramie – wygładza to, co było złe. Z pamięci wylatują karczemne awantury i ciche dni, a na pierwszy plan wysuwają się romantyczne uniesienia. Horoskopy sugerują, że te kobiety rzadko kalkulują na chłodno. Zamiast surowej analizy faktów, wybierają poryw serca, co sprawia, że reanimacja związku jest wpisana w ich naturę.

One nie potrafią zamknąć drzwi. Lista znaków

Na czele tego emocjonalnego zestawienia mamy Panią Rak. To kobieta, która karmi się emocjami i wspomnieniami. Nawet jeśli w relacji iskrzyło od kłótni, trudno jej spalić mosty, zwłaszcza gdy ten związek dawał jej poczucie bezpieczeństwa.

Z kolei Ryby to niepoprawne romantyczki. Mają talent do wymazywania z pamięci "brudów", zostawiając w niej tylko wyidealizowany obraz miłości. W ich głowie były partner wciąż jest księciem z bajki.

Wagi po prostu nienawidzą być same. Chaos emocjonalny to dla nich piekło, więc powrót do eks traktują często jako próbę odzyskania życiowej równowagi i komfortu psychicznego.

Praktyczne Byki stawiają na to, co znane. Zamiast ryzykować randki w ciemno i nowe rozczarowania, wolą wrócić do sprawdzonych schematów. Dla nich bezpieczne wspomnienia są cenniejsze niż nowości.

I wreszcie Skorpiony. Dumne, uparte, ale niezwykle namiętne. Jeśli ogień nie wygasł, wrócą, licząc na to, że tym razem połączy ich coś znacznie głębszego i unikną starych błędów.

Widać jak na dłoni, że powroty do byłych to wybuchowa mieszanka charakteru i układu gwiazd. Nawet jeśli poprzedni finał był bolesną dramą, te kobiety często dają przeszłości drugą szansę.

Zobacz galerię: Te znaki zodiaku uwielbiają luksus. Mogłyby cały dzień leżeć i delektować się pięknem