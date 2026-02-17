Horoskop chiński od znanej wróżki. Gwiazda Latającego Ostrza przyćmi emocje i sprawi, że zawrotny pęd Konia zmusi do działania. Sprawdź, swój horoskop chiński

Nowy Rok Chiński 2026

Nowy Rok Chiński w 2026 roku rozpocznie się 17 lutego i według tradycyjnego kalendarza księżycowo-słonecznego będzie to początek Roku Konia. Święto Wiosny, jak nazywają je Chińczycy, jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu. Jest to czas rodzinnych spotkań, wspólnych posiłków i symbolicznego pożegnania starego roku. Obchody trwają aż 15 dni i kończą się barwnym Świętem Latarni. Ulice wielu miast w Chinach oraz w azjatyckich dzielnicach na całym świecie wypełniają się wtedy czerwonymi dekoracjami, lampionami oraz pokazami tańca smoka i lwa, które mają przynieść szczęście i dobrobyt.

Każdy chiński Nowy Rok wiąże się z jednym z dwunastu zwierząt zodiaku oraz z jednym z pięciu żywiołów. Rok 2026 będzie Rokiem Ognistego Konia, co w astrologii chińskiej symbolizuje energię, pasję, dynamikę i odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Koń uznawany jest za znak niezależności i siły charakteru. W kulturze Dalekiego Wschodu wierzy się, że energia danego zwierzęcia wpływa na atmosferę całego roku oraz na osoby urodzone pod jego patronatem.

Astrologia chińska działa nieco inaczej niż klasyczny horoskop. Znak przypisany jest do roku urodzenia, a nie do konkretnego miesiąca. W chińskim zodiaku występuje dwanaście znaków: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik (Kot w tradycji wietnamskiej), Smok, Wąż, Koń, Koza (Owca), Małpa, Kogut, Pies oraz Świnia. Cykl powtarza się co 12 lat, tworząc wielowiekową tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W zachodnim zodiaku natomiast mamy: Barana, Byka, Bliźnięta, Raka, Lwa, Pannę, Wagę, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryby. Oba systemy różnią się zasadami, ale łączy je jedno – od wieków fascynują ludzi na całym świecie i pozostają ważnym elementem kultury oraz symboliki.

Sprawdź swój horoskop chiński na 2026 od znanej wróżki

Jessica Chan to jedna najbardziej znanych wróżek w Hongkongu, między innymi wróży z kart Tarota i tworzy horoskopy. Jej horoskopy publikowane są na całym świecie, między innymi w Cosmopolitan, Bloomberg oraz She.com.

i Autor: Archiwum prywatne