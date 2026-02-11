Strzeż się! Taki układ gwiazd w astrologii grozi powrotem do byłego w walentynki. Gwiazdy jasno to wskazują. Horoskop na walentynki

Wenus w Rybach w 2026 roku przyniesie intensywne emocje i romantyczne uniesienia w okresie walentynkowym.

Niektóre znaki zodiaku poczują silną potrzebę pogłębiania relacji, inne mogą ulec nostalgii za przeszłością.

Sprawdź, dla kogo ten układ planet będzie szczególnie pomyślny, a kto powinien uważać na dawne uczucia!

Wenus w Rybach 2026. Uważaj na swoje emocje

Planeta miłości, czyli Wenus może ostro namieszać w tegoroczne walentynki. Od 10 lutego do 6 marca znajduje się ona bowiem w znaku Ryb. To wyjątkowe połączenie, które skupia całą energię wokół emocji i uczuciowości. Daje ogromną przestrzeń dla kontaktów i komunikacji. Niesie jednak ze sobą pewne ryzyko. Wenus w Rybach oznacza wdzięczność i skupienie się wokół uczuć. Dla wielu znaków zodiaku taki układ planet wzmacnia ich więzi i sprawia, że stają się one bardziej chętne na pogłębiane relacji z innymi. Dla nich walentynki 2026 będą autentycznym świętem miłości i czasem wspólnej celebracji. Wenus w Rybach to jednak także nostalgia i tęsknota za tym, co przeminęło. Część znaków zodiaku może poczuć w sobie niewytłumaczony żal i chęć powrotu to przeszłości. Dla Wodnika oraz Wagi to może być pułapka. Ich rozgrzane emocjami serca zapragną bowiem wrócić do starych relacji i zatęsknią za byłymi partnerami. Lepiej się tego wystrzegać, a to, co jest przeszłością trzeba zostawić w przeszłości.

Wenus w Rybach 2026. Komu przyniesie szczęście?

Wenus w Rybach bez zaskoczenia przyniesie pomyślność zodiakalnym Rybom. Ten emocjonalny czas sprawi, że Ryby będą natchnione i gotowe do działania. Ich serca skumulują w sobie dobro i wielkie uczucia. Układ planet może przynieść im gorący romans lub senne fantazje, które zechcą zrealizować ze swoim partnerem. Wenus w Rybach przyniesie dobry czas również zodiakalnemu Rakowi. Jego dobro i wrażliwość zostaną docenione, a Rak w końcu poczuje wokół się uczucia, których zawsze pragnął. Czeka go emocjonalna wycieczka radości i miłości. Energia Wenus i osobowość Raka zjednoczą się i nic nie będzie w stanie przerwać tej wyjątkowej więzi.