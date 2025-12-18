Drakońska przepowiednia dla znaków zodiaku na 2026 rok. Horoskop prawdę powie i szykuje trud i znoje. Warto będzie jednak pocierpieć

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-18 9:51

Komu los będzie sprzyjać w 2026 roku, a kto będzie musiał zmierzyć się z demonami i problemami? Wszystko już jasne. W nadchodzącym roku horoskop postawi wyzwania przed jednym ze znaków zodiaku. Będzie to dla niego dość trudny czas, w którym trzeba będzie zmierzyć się z nieprzyjemnymi emocjami oraz pechowymi wydarzeniami. Przepowiednia dla znaków zodiaku wskazuje, że to właśnie ten znak zodiaku zmierzy się z nieszczęściem w 2026 roku.

Horoskop na nów Księżyca w listopadzie

i

Autor: Shutterstock

Horoskop na 2026 roku! W życiu tego znaku zodiaku będą formować się ciemnie chmury

Rok 2026 w astrologi upłynie pod znakiem indywidualności. Będzie to czas walki o swoje i sukcesów zawodowych. Energia roku 2026 skumulowana będzie wokół numerologicznej cyfry 1. To właśnie ona odpowiadać będzie za pozytywny egocentryzm oraz nowy poziom asertywności. W nadchodzącym roku znaki zodiaku skupią się na swoich problemach oraz wyzwaniach. Zodiakalne Bliźnięta rzucą się w wir pracy, co może przynieść im niezłe korzyści finansowe. Strzelec w końcu będzie musiał zadbać o swoje zdrowie. Konieczny będzie odpoczynek oraz umiejętny relaks. Horoskop poleca domową aromaterapię oraz zimowy urlop. Byk oraz Ryby poczują w sobie energię, która będzie ich do działania. Finalnie w 2026 roku będą mogli oni pochwalić się okazałymi sukcesami. Dla Panny nadchodzący rok będzie pracowity. Nie będzie to jednak oznaczać przemęczenia, a jedynie działanie i potężną energią. Panna będzie mogła być z siebie dumna ponieważ stworzy w swoim życiu coś wyjątkowego. 

Nieco mniej dobrych wieści horoskop ma dla zodiakalnego Lwa. Jego kosmogram skupi się na trudnościach oraz niepowodzeniach. Nie znaczy to jednak, że horoskop zodiakalnego Lwa skupia się jedynie na tym, co złe. Lew uznawany jest na najbardziej charyzmatyczny znak zodiaku, który lubi przewodzić i prowadzić innych. Z tego też powodu los będzie go bardziej testować i sprawdzać. Horoskop postawi przed nim wyzwania, które mają udowodnić jego siłę i charyzmę. Tylko od samego Lwa będzie zależało, jak wyjdzie z tej potyczki. Horoskop wskazuje dwie ścieżki. Pierwsza z nich to zwycięska, która oznaczać będzie triumf oraz satysfakcje. Zakończy ona niepowodzenia i sprawi, że Lew znów będzie na fali wznoszącej. Druga ścieżka oznaczać będzie frustrację i złość na wszystko. W takiej sytuacji horoskop radzi się wycofać i skupić się na emocjonalnej równowadze.

Przeczytaj także:
Błogosławiona przepowiednia dla znaków zodiaku na 2026 rok! Horoskop wskazał je…
Super Express Google News
Byk - rękawiczki COS
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOROSKOP
ZNAKI ZODIAKU
horoskop na 2026
ASTROLOGIA