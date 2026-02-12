Bogacze zrobią to przed 17 lutego. Tak otwierają się na obfitość i pomyślne możliwości w Roku Ognistego Konia. Chiński Nowy Rok 2026

Zbliża się Chiński Nowy Rok i Rok Ognistego Konia, który przyniesie intensywną energię, szybkie zmiany i wielkie szanse.

Astrologowie przewidują czas przełomów, innowacji i odważnych decyzji, ale też impulsywności i konfliktów.

Przed 17 lutego koniecznie zrób w domu tę jedną rzecz! To klucz do przyciągnięcia obfitości i nowych możliwości, zgodnie z zasadami Feng Shui.

Odkryj, jak przygotować się na Rok Ognistego Konia i jakie proste rytuały mogą zapewnić Ci szczęście i pomyślność!

Chiński Nowy Rok. Jakie szanse niesie Rok Ognistego Konia?

Chiński Nowy Rok rozpocznie się już za kilka dni. Dokładnie 17 lutego pożegnamy Rok Drewnianego Węża i powitamy Rok Ognistego Konia, który potrwa do 5 lutego 2027. Co on oznacza? Jakie zagrożenia, ale też i szanse niesie dla nas ten etap? Według chińskich astrologów, połączenie żywiołu Ognia z dynamicznym Koniem symbolizuje okres intensywnej energii, szybkich zmian i potencjalnie wielkich osiągnięć, ale także wyzwań. Ogień wzmacnia naturalną pasję i niezależność Konia, co może prowadzić do przełomów w karierze, innowacji i odważnych decyzji. Jednak ta sama energia może objawiać się jako impulsywność, niecierpliwość czy nawet konflikty, jeśli nie zostanie odpowiednio ukierunkowana. Warto w tym czasie stawiać na elastyczność i rozwagę, mimo ogólnego pędu do przodu.

Zrób to przed 17 lutego, a przyciągniesz do swojego życia obfitość

Rok Ognistego Konia to rok w chińskim kalendarzu, który występuje co 60 lat. Ostatni raz przypadł w 1966 roku. Chiński Nowy Rok to nie tylko czas świętowania, ale także głęboko zakorzeniona tradycja pełna symboliki. Wiele zwyczajów, takich jak sprzątanie domu przed Nowym Rokiem, ma na celu pozbycie się starej, nagromadzonej energii i zaproszenie do życia świeżości i dobrobytu. I to właśnie, dlatego wielu znawców astrologii podkreśla, że jeszcze przed rozpoczęciem Nowego Roku należy dokładnie uprzątnąć swoją przestrzeń, a najważniejsze to umyć drzwi wejściowe do domu. Dlaczego to tak ważne?

Umyj drzwi wejściowe przed 17 lutego. To jeden z najprostszych sposobów, by przygotować dom na szybki napływ obfitości i nowych możliwości.

- przekonuje na Instagramie @kowejsza_transformuje, Certyfikowana ekspertka Feng Shui.

Drzwi wejściowe w feng shui są punktem wejścia dla pieniędzy, wsparcia i życiowego impetu. Gdy aktywuje się energia Ognistego Konia, wszystko, co zablokowane, zaczyna znikać — i to szybko.

- dodaje w swoim poście.

Przesądy na Rok Ognistego Konia w 2026

W czasie Chińskiego Nowego Roku istnieją pewne przesądy, których warto unikać. Na przykład, w dniu Nowego Roku nie powinno się sprzątać ani wyrzucać śmieci, aby nie "wymieść" szczęścia i pomyślności z domu. Unikaj również kłótni i negatywnych emocji, starając się spędzić ten czas w harmonii i radości, co ma zapewnić pozytywną energię na cały nadchodzący rok. Chcesz w pełni poczuć atmosferę Roku Ognistego Konia? Poza tradycyjnymi dekoracjami i potrawami, spróbuj nauczyć się kilku podstawowych zwrotów noworocznych, takich jak "Gong Xi Fa Cai" (Szczęśliwego Nowego Roku i pomyślności) czy "Xin Nian Kuai Le" (Szczęśliwego Nowego Roku). Małe gesty, takie jak wręczanie czerwonych kopert z pieniędzmi (Hongbao) bliskim, zwłaszcza dzieciom, to również piękna tradycja, która symbolizuje przekazywanie szczęścia i dobrobytu.

