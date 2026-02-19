Muzułmańskie półksiężyce rozświetliły centrum miasta. Decyzja władz wywołała lawinę komentarzy

Symbol jedności czy powód do kłótni?

W tym roku kalendarz sprawił niespodziankę – początek ramadanu zbiegł się z chrześcijańskim Aschermittwoch (Środą Popielcową). Mimo to Frankfurt nie zrezygnował ze swoich planów i po raz trzeci rozświetlił centrum miasta półksiężycami, gwiazdami oraz lampionami fanoos. Kulminacyjnym punktem instalacji jest jasny napis „Happy Ramadan”. Jak donosi „Welt”, miasto kontynuuje projekt zapoczątkowany w 2024 roku, kiedy to Frankfurt jako pierwszy w Niemczech zdecydował się na taką iluminację.

Burmistrzyni Nargess Eskandari-Grünberg, pełniąca również funkcję pełnomocniczki ds. różnorodności, broni tej decyzji. W jej ocenie dekoracje to „znak nadziei i solidarności”, szczególnie potrzebny w czasach rosnącego populizmu. Włodarze miasta chcą w ten sposób pokazać, że życie muzułmańskie jest naturalnym elementem lokalnej społeczności.

Na czym polega ramadan?

Dla muzułmanów ramadan to najważniejszy miesiąc w roku. Wierni od świtu do zmierzchu powstrzymują się od jedzenia i picia, poświęcając ten czas na duchową refleksję, modlitwę oraz dobroczynność. To również moment spotkań z bliskimi podczas iftaru – wspólnego posiłku po zachodzie słońca. W tym roku ten szczególny okres rozpoczął się 17 lutego i potrwa do 19 marca.

Wrze w sieci. Padają oskarżenia o faworyzowanie

Chociaż wielu mieszkańców przyjęło świąteczne światła z entuzjazmem, w internecie rozpętała się prawdziwa burza. Jak informuje „Frankfurter Rundschau”, media społecznościowe zalała fala krytycznych wpisów, płynąca głównie ze środowisk prawicowych. Co tak bardzo oburzyło komentujących?

Przedstawiciele AfD nie przebierają w słowach, nazywając iluminacje „niepotrzebnym faworyzowaniem islamu”. Swoje wątpliwości zgłasza również lokalna CDU, która domaga się jasnych odpowiedzi: czy miasto z równym zaangażowaniem wspiera inne wyznania? Warto zaznaczyć, że we Frankfurcie działa aż 12 dużych wspólnot religijnych, co czyni to pytanie niezwykle istotnym w debacie publicznej.

Wydali na to fortunę. Polityczne przepychanki w tle

Kontrowersje budzi nie tylko symbolika, ale i koszty. Całe przedsięwzięcie nie należy do tanich. Zakup oświetlenia pochłonął 75 tysięcy euro, a całkowity budżet projektu zamknął się w kwocie 100 tysięcy euro. Decyzję o wydaniu publicznych pieniędzy przegłosowała rada miasta przy poparciu Zielonych, SPD, FDP i Volt.

Polityczne napięcie wokół dekoracji trwa od dawna. Już dwa lata temu burmistrzyni Eskandari-Grünberg nazwała iluminacje „symbolem walki z antysemityzmem”, co wywołało wściekłość w szeregach CDU i AfD. Spór o to, co tak naprawdę oznaczają te światła, nie cichnie do dziś.

Europa zmienia oblicze? Frankfurt nie jest jedyny

Czy Frankfurt wyznacza nowe trendy? Okazuje się, że niemieckie miasto nie jest osamotnione w swoich działaniach. Wcześniej na podobny krok zdecydował się Londyn, rozświetlając słynne Piccadilly Circus w 2023 roku. Jak zauważały międzynarodowe media, w tym „Scoop Empire”, Frankfurt w 2024 roku dołączył do tej tradycji jako pierwsze miasto w Niemczech.

Prowokacja czy piękny gest? Burmistrzyni zabiera głos

Dla jednych to dowód na otwartość Europy, dla innych – niepokojąca ingerencja religii w przestrzeń publiczną. Dyskusja o tożsamości i granicach wielokulturowości rozgrzewa Niemcy do czerwoności. Głos w sprawie ponownie zabrała burmistrzyni Nargess Eskandari-Grünberg, ucinając spekulacje jednym zdaniem:

„Te światła są znakiem nadziei i wspólnoty w naszym różnorodnym społeczeństwie”.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie