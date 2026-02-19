PILNE. Były książę Andrzej aresztowany! "Nikt nie stoi ponad prawem"

Brytyjska policja potwierdziła, że były książę Andrzej został aresztowany

Były książę Andrzej, obecnie występujący jako Andrew Mountbatten-Windsor, został aresztowany przez brytyjską policję w związku z nowymi wątkami ujawnionymi w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina. Zatrzymanie ma związek z podejrzeniami o możliwy udział w przestępstwach o charakterze seksualnym oraz o przekazywanie poufnych informacji w okresie, gdy pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu. Zatrzymanie miało miejsce w sam dzień 66. urodzin byłego księcia. Policja prowadzi teraz przeszukania domów arystokraty, w tym Wood Farm w Sandringham, gdzie niedawno wyprowadził się brat króla po wyrzuceniu z Royal Lodge, zresztą również sprawdzanej obecnie przez funkcjonariuszy pod kątem ewentualnych dowodów w sprawie.

„W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym” - napisała w wydanym oświadczeniu policja regionu Doliny Tamizy.

Decyzja o zatrzymaniu zapadła po analizie dokumentów opublikowanych pod koniec stycznia w Stanach Zjednoczonych. W aktach śledztwa pojawiły się informacje sugerujące, że w 2010 roku druga (po Virginii Giuffre) kobieta miała zostać wysłana przez Epsteina do Wielkiej Brytanii w celu świadczenia seksualnych usług księciu. Dokumenty wskazują również, że Andrzej Mountbatten-Windsor mógł przekazywać amerykańskiemu finansiście poufne informacje związane z działalnością handlową.

Brytyjska policja potwierdziła, że analizuje nowe materiały i sprawdza, czy istnieją podstawy do formalnego postępowania karnego. Zatrzymanie ma umożliwić przeprowadzenie czynności procesowych, w tym przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowie z BBC podkreślił, że „nikt nie stoi ponad prawem”

Do sprawy jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o aresztowaniu Andrzeja odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowie z BBC podkreślił, że „nikt nie stoi ponad prawem”. – Jedną z podstawowych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To bardzo ważna zasada naszego kraju i musi mieć zastosowanie w tej sprawie tak samo, jak w każdej innej – powiedział. Starmer zaznaczył również, że to policja prowadzi postępowanie i to do niej należy decyzja o dalszych krokach. Zapewnił, że nie będzie blokował ewentualnej debaty w Izbie Gmin dotyczącej związków byłego księcia z Epsteinem. Powtórzył także, że jego zdaniem Andrzej Mountbatten-Windsor powinien złożyć zeznania przed amerykańskim Kongresem. – Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, powinien zeznawać – niezależnie od tego, kim jest – podkreślił.

Andrzej Mountbatten-Windsor od lat zaprzecza wszelkim zarzutom związanym ze znajomością z Epsteinem. Kontakty z amerykańskim finansistą doprowadziły jednak wcześniej do jego wycofania się z życia publicznego, rezygnacji z obowiązków członka rodziny królewskiej, a następnie do pozbawienia go wszystkich tytułów. Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

