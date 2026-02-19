PILNE. Były książę Andrzej aresztowany! "Nikt nie stoi ponad prawem"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-02-19 11:28

Przełomowe wieści z Wielkiej Brytanii! Policja poinformowała o aresztowaniu byłego brytyjskiego księcia Andrzeja. Brat króla Karola III jest zamieszany w aferę Jeffreya Epsteina, podejrzewany jest o wykorzystywanie nieletnich na prywatnej wyspie amerykańskiego finansisty i nie tylko. W odtajnionych niedawno dokumentach dotyczących afery wielokrotnie przewija się jego nazwisko. Bezpośrednim powodem zatrzymania jest "nadużycie stanowiska publicznego" mające związek z przekazywaniem Epsteinowi państwowych dokumentów handlowych.

Brytyjska policja potwierdziła, że były książę Andrzej został aresztowany

Były książę Andrzej, obecnie występujący jako Andrew Mountbatten-Windsor, został aresztowany przez brytyjską policję w związku z nowymi wątkami ujawnionymi w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina. Zatrzymanie ma związek z podejrzeniami o możliwy udział w przestępstwach o charakterze seksualnym oraz o przekazywanie poufnych informacji w okresie, gdy pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu. Zatrzymanie miało miejsce w sam dzień 66. urodzin byłego księcia. Policja prowadzi teraz przeszukania domów arystokraty, w tym Wood Farm w Sandringham, gdzie niedawno wyprowadził się brat króla po wyrzuceniu z Royal Lodge, zresztą również sprawdzanej obecnie przez funkcjonariuszy pod kątem ewentualnych dowodów w sprawie.

„W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym” - napisała w wydanym oświadczeniu policja regionu Doliny Tamizy.

Decyzja o zatrzymaniu zapadła po analizie dokumentów opublikowanych pod koniec stycznia w Stanach Zjednoczonych. W aktach śledztwa pojawiły się informacje sugerujące, że w 2010 roku druga (po Virginii Giuffre) kobieta miała zostać wysłana przez Epsteina do Wielkiej Brytanii w celu świadczenia seksualnych usług księciu. Dokumenty wskazują również, że Andrzej Mountbatten-Windsor mógł przekazywać amerykańskiemu finansiście poufne informacje związane z działalnością handlową.

Brytyjska policja potwierdziła, że analizuje nowe materiały i sprawdza, czy istnieją podstawy do formalnego postępowania karnego. Zatrzymanie ma umożliwić przeprowadzenie czynności procesowych, w tym przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowie z BBC podkreślił, że „nikt nie stoi ponad prawem”

Do sprawy jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o aresztowaniu Andrzeja odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowie z BBC podkreślił, że „nikt nie stoi ponad prawem”. – Jedną z podstawowych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To bardzo ważna zasada naszego kraju i musi mieć zastosowanie w tej sprawie tak samo, jak w każdej innej – powiedział. Starmer zaznaczył również, że to policja prowadzi postępowanie i to do niej należy decyzja o dalszych krokach. Zapewnił, że nie będzie blokował ewentualnej debaty w Izbie Gmin dotyczącej związków byłego księcia z Epsteinem. Powtórzył także, że jego zdaniem Andrzej Mountbatten-Windsor powinien złożyć zeznania przed amerykańskim Kongresem. – Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, powinien zeznawać – niezależnie od tego, kim jest – podkreślił.

Andrzej Mountbatten-Windsor od lat zaprzecza wszelkim zarzutom związanym ze znajomością z Epsteinem. Kontakty z amerykańskim finansistą doprowadziły jednak wcześniej do jego wycofania się z życia publicznego, rezygnacji z obowiązków członka rodziny królewskiej, a następnie do pozbawienia go wszystkich tytułów. Jeffrey Epstein został w 2008 roku skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Sonda
Czy Epstein działał na zlecenie obcych państw?
Mieńkowska-Norkiene OSTRO: Po aktach Epsteina zaczyna się CZYSZCZENIE europejskich elit
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĄŻĘ ANDRZEJ
RODZINA KRÓLEWSKA