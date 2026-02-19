Beata Ścibakówna wyruszyła w podróż po Stanach Zjednoczonych

Beata Ścibakówna (57 l.) jest uznaną aktorką, która z sukcesami łączyła karierę telewizyjną z teatralną. Na ekranie można było ją podziwiać m.in. w "Czasie surferów", "Na dobre i na złe", "Ekstradycji", "Diagnozie", "W rytmie serca" czy "Złotopolskich". Na deskach teatru zadebiutowała jeszcze w czasie studiów, szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności za wszechstronność i emocjonalną głębię swoich ról. Od 30 lat związana jest z Teatrem Narodowym.

W ostatnich latach rzadziej pojawia się na ekranach, za to błyszczy na deskach teatrów. Od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych. I nie jest tam sama. Towarzyszą jej Marta Żmuda Trzebiatowska (41 l.), Andrzej Zieliński (63 l.) i Tomasz Sapryk (59 l.). Za ocean udali się z przedstawieniem "Prawda". Wystąpili już w Nowym Jorku, a przed nimi spektakl w Chicago.

Beata Ścibakówna czas wolny chętnie wykorzystuje na zwiedzanie, a wszystko relacjonuje na swoim Instagramie. Razem ze Żmuda Trzebiatowską udały się m.in. do galerii sztuki. Zawitały również na Broadway, gdzie zobaczyły "Hamiltona".

57-letnia Beata Ścibakówna chwali się fotkami w bikini

Obecnie cieszą się piękną pogodą w słonecznym Miami. Ukochana Jana Englerta (82 l.) na szczęście nie zapomniała o spakowaniu kostiumu kąpielowego. Będąc na Florydzie nie mogła bowiem ominąć plaży! W sieci zamieściła serię fotografii prosto z motorówki. Aktorka odziana jedynie w kwieciste bikini zaprezentowała przy tym swoją idealną figurę! Patrząc na jej zdjęcia trudno uwierzyć, że za niedługo skończy 58 lat.

Barbara Ścibakówna od dawna jest wielką miłośniczką aktywności fizycznej. Regularnie odwiedza siłownię, a treningi stanowią dla niej ważny element codzienności i pomagają zachować smukłą sylwetkę. Aktorka dba również o zdrową dietę.

Jeżeli dobrze wyglądam, to jest to efekt bardzo dużego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i dietetycznego czy kosmetycznego. Wielu wyrzeczeń - mówiła niedawno w rozmowie z "Wprost".

