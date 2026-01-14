Beata Ścibakówna ostro trenuje, by tak wyglądać! 57-latka wylewa siódme poty na siłowni

Patrząc na nowe zdjęcia Beaty Ścibakówny trudno uwierzyć, że aktorka zbliża się do sześćdziesiątki! Czas się dla niej zatrzymał co najmniej dwie dekady temu. Ukochana Jana Englerta ostro trenuje, by móc pochwalić się idealną figurą! 57-latka pokazała nagranie ze swojego treningu. Widać na nim, że się nie oszczędza.

Beata Ścibakówna zachwyca talentem i figurą!

Beata Ścibakówna (57 l.) jest uznaną aktorką, która z sukcesami łączyła karierę telewizyjną z teatralną. Na ekranie można było ją podziwiać m.in. w "Czasie surferów", "Na dobre i na złe", "Ekstradycji", "Diagnozie", "W rytmie serca" czy "Złotopolskich". Na deskach teatru zadebiutowała jeszcze w czasie studiów, szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności za wszechstronność i emocjonalną głębię swoich ról.

Aktorka ceniona jest za swój profesjonalizm, elegancję oraz klasę. Prywatnie gwiazda jest żoną znanego reżysera i aktora Jana Englerta (82 l.). Małżonkowie doczekali się córki Heleny (25 l.), która poszła w ślady znanych rodziców. Beata Ścibakówna zachwyca nie tylko talentem aktorskim, ale również urodą.

Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że powoli zbliża się do sześćdziesiątki. W kwietniu skończy 58 lat, a formy może jej pozazdrościć wiele młodszych koleżanek po fachu.

Beata Ścibakówna wyciska siódme poty na siłowni

Beata Ścibakówna jest wielką miłośniczką aktywności fizycznej. Regularnie odwiedza siłownię, a treningi stanowią dla niej ważny element codzienności i pomagają zachować smukłą sylwetkę. Aktorka dba również o zdrową dietę.

Jeżeli dobrze wyglądam, to jest to efekt bardzo dużego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i dietetycznego czy kosmetycznego. Wielu wyrzeczeń - mówiła niedawno w rozmowie z "Wprost".

Aktorka pokazała nagranie z treningu, który ma ją przygotować do wyjazdu na narty. Widać na nim, że 57-latka zdecydowanie się nie oszczędza!

