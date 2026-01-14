Beata Ścibakówna zachwyca talentem i figurą!

Beata Ścibakówna (57 l.) jest uznaną aktorką, która z sukcesami łączyła karierę telewizyjną z teatralną. Na ekranie można było ją podziwiać m.in. w "Czasie surferów", "Na dobre i na złe", "Ekstradycji", "Diagnozie", "W rytmie serca" czy "Złotopolskich". Na deskach teatru zadebiutowała jeszcze w czasie studiów, szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności za wszechstronność i emocjonalną głębię swoich ról.

Aktorka ceniona jest za swój profesjonalizm, elegancję oraz klasę. Prywatnie gwiazda jest żoną znanego reżysera i aktora Jana Englerta (82 l.). Małżonkowie doczekali się córki Heleny (25 l.), która poszła w ślady znanych rodziców. Beata Ścibakówna zachwyca nie tylko talentem aktorskim, ale również urodą.

Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że powoli zbliża się do sześćdziesiątki. W kwietniu skończy 58 lat, a formy może jej pozazdrościć wiele młodszych koleżanek po fachu.

Beata Ścibakówna wyciska siódme poty na siłowni

Beata Ścibakówna jest wielką miłośniczką aktywności fizycznej. Regularnie odwiedza siłownię, a treningi stanowią dla niej ważny element codzienności i pomagają zachować smukłą sylwetkę. Aktorka dba również o zdrową dietę.

Jeżeli dobrze wyglądam, to jest to efekt bardzo dużego wysiłku, zarówno fizycznego, jak i dietetycznego czy kosmetycznego. Wielu wyrzeczeń - mówiła niedawno w rozmowie z "Wprost".

Aktorka pokazała nagranie z treningu, który ma ją przygotować do wyjazdu na narty. Widać na nim, że 57-latka zdecydowanie się nie oszczędza!

