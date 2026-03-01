Edward Miszczak o kulisach "Tańca z Gwiazdami". Wspomniał o roszczeniowych gwiazdach

Startuje 18. edycja show Polsatu

Fani formatu oraz sami uczestnicy z niecierpliwością wyczekiwali tego momentu. Już w niedzielę 1 marca o godzinie 19:55 na antenie Polsatu zadebiutuje 18. odsłona kultowego "Tańca z gwiazdami". Mimo że dla produkcji jest to czas wytężonej pracy trwającej od świtu, udało im się wygospodarować moment na medialne spotkanie tuż przed startem. Opowiedzieli o towarzyszącym im stresie oraz ogromnych emocjach związanych z nowym rozdziałem kariery.

Taneczne zmagania celebrytów od lat gromadzą przed odbiornikami miliony Polaków. Po kilkuletniej pauzie format powrócił, zmieniając jednak nadawcę z TVN na Polsat. Decyzja ta okazała się biznesowym sukcesem, a słupki oglądalności poszybowały w górę. Rywalizacja kolejnych par budzi ogromne zainteresowanie, a pytania o przebieg show rozgrzewają internet jeszcze przed emisją pierwszego odcinka.

Wizyta w programie śniadaniowym "Halo tu Polsat" stała się okazją do szczerej rozmowy. Edward Miszczak otwarcie przyznał, że realizacja tak dużego przedsięwzięcia to nie tylko blask reflektorów i piękne uśmiechy. Dyrektor programowy stacji nie zamierzał ukrywać trudniejszych aspektów produkcji.

Edward Miszczak komentuje współpracę z celebrytami

Podczas rozmowy przybliżono fanom realia, z jakimi na co dzień mierzy się ekipa realizująca program. Początki bywają wyzwaniem, a scenariusz życia pisze różne niespodzianki. Największe poruszenie wywołały wzmianki o tak zwanych trudnych gwiazdach, które potrafią stawiać wygórowane wymagania. Choć dyrektor nie wymienił żadnych konkretnych nazwisk, pozostawił widzom szerokie pole do interpretacji i domysłów.

Zobacz też: Natsu bez hamulców. Pokazała zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Chyba wyciekło zbyt wiele!

Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko… wszystko boli, bo to ogromny wysiłek - przyznał.

Na pokładzie są wielkie gwiazdy i są też gwiazdy trudne. Trzecia propozycja zmiany tancerki? To się zdarza. Trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystkim sprostać - dodał z lekkim rozżaleniem.

Pełna lista par nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Nie jest jeszcze jasne, kto zdominuje parkiet w nadchodzącym sezonie, ale skład duetów jest już oficjalnie potwierdzony. Poniżej prezentujemy zestawienie numerów startowych uczestników oraz przypisanych im zawodowych tancerzy:

Para nr 1 – Sebastian Fabijański w duecie z Julią Suryś

Para nr 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz

Para nr 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para nr 4 – Małgorzata Potocka z Mieszkiem Masłowskim

Para nr 5 – Mateusz Pawłowski oraz Klaudia Rąba

Para nr 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para nr 7 – Kamil Nożyński w parze z Izabelą Skierską

Para nr 8 – Izabela Miko oraz Albert Kosiński

Para nr 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10 – Gamou Fall z Hanną Żudziewicz

Para nr 11 – Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino

Para nr 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke