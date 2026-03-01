Nie żyje ukochany Wandy Kwietniewskiej. Do sieci trafiło zdjęcie z pogrzebu

Nie żyje Andrzej Miziński

O śmierci Andrzeja Mizińskiego poinformował na Facebooku Krzysztof Jaryczewski - pierwszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty, a obecnie lider grupy Jary Oddział Zamknięty. Muzyk opublikował zdjęcie z uroczystości pogrzebowej i zamieścił osobisty, poruszający wpis.

Jary pożegnał zmarłego Mizia. Muzyk pokazał zdjęcie z cmentarza

Andrzej Miziński był partnerem Wandy Kwietniewskiej, liderki zespołu Wanda i Banda. Jak wynika z relacji Jaryczewskiego, mężczyzna zmagał się z chorobą, jednak szczegóły dotyczące przyczyny śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Pogrzeb Andrzeja Mizińskiego odbył się 28 lutego 2026 roku o godz. 13:00 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Tam też tego samego dnia spoczął Mirosław Krawczyk - aktor, a prywatnie tata Mikołaja Krawczyka.

Poruszający wpis Krzysztofa Jaryczewskiego

Właśnie pożegnaliśmy Mizia Andrzeja Mizińskiego😢 prywatnie męża Wanda Kwietniewska… Człowieka poznałem na poprzednim Sylwestrze. Nie było wprawdzie "bruderszafta", bo to był wyjątkowy Sylwester (bez alkoholu) Gościliśmy u brata Wandy,Krzysztofa i jego żony Wioli na Kaszubach … Mimo swojej choroby Andrzej miał niezwykłą pozytywną energię …jestem wrażliwym i sensorycznym gościem, więc wyczuwam to od razu. Podczas wakacji przyjechaliśmy z Hanią do Wandy,niestety akurat pod jego nieobecność … szkoda,że nie miałem okazji poznać go bliżej. Z drugiej jednak strony na wspomnianym Sylwestrze rozmawiając z nim i przebywając te kilka godzin w jego obecności miałem wrażenie,że znam go od wieków… Już jest na innym szlaku … Żegnaj Miziu… Wszyscy kiedyś się tam wybierzemy ,więc do zobaczenia

- napisał Krzysztof Jaryczewski na Facebooku (zachowano oryginalną pisownię)

Historia miłości Wandy Kwietniewskiej i Andrzeja Mizińskiego

Relacja Wandy Kwietniewskiej i Andrzeja Mizińskiego rozpoczęła się w młodości. Poznali się w Iłży podczas meczu siatkarskiego – ona miała 16 lat, on 19. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i przez wiele lat każde z nich układało sobie życie osobno.

Dopiero po latach ich drogi znów się przecięły. W 2003 roku Miziński odnowił kontakt z wokalistką. Spotkanie okazało się przełomowe - wrócili do siebie i od tamtej pory pozostali razem. Teraz rozdzieliła ich śmierć.

