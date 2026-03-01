Andziaks i Luka zabrali dzieci do Dubaju. Czy są bezpieczni? Wydali oświadczenie po nocnych wybuchach

Oczy świata zwrócone są na Bliski Wschód. Po atakach Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran oraz odwetowych działaniach Teheranu pojawiły się doniesienia o eksplozjach słyszanych także w Dubaju. Według komunikatów lokalnych władz doszło m.in. do incydentu w rejonie Palm Jumeirah, a także w porcie lotniczym, w który uderzył dron.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przebywa obecnie wielu turystów, w tym polscy influencerzy - Andziaks i Luka, którzy kilka dni temu przylecieli do Dubaju z dziećmi. Jak minęła im noc? W niedzielę rano opublikowali wpis w mediach społecznościowych.

Andziaks i Luka zabrali dzieci do Dubaju

Andziaks i Luka wybrali się do swojego ulubionego wakacyjnego miejsca razem z 7-tygodniowym synem Franco oraz 5-letnią córką Charlie. Początkowo małżonkowie nie komentowali napiętej sytuacji w Dubaju. Na profilach społecznościowych pojawiały się romantyczne kadry z okazji rocznicy związku oraz relacje z kolacji w luksusowej restauracji. Dopiero po fali wiadomości od obserwatorów Luka postanowił uspokoić fanów.

Influencer opublikował krótkie oświadczenie na Instagramie. Na zdjęciu z hotelowego pokoju widać spokojną okolicę - bez śladów nocnych zdarzeń czy wzmożonych patroli.

Luka podziękował za troskę i przyznał, że otrzymali setki wiadomości.

Hello. Dziękujemy bardzo za troskę. Dostajemy setki wiadomości od naszych widzów za co jesteśmy mega wdzięczni. Noc przespaliśmy spokojnie w hotelowym łóżku. Obserwujemy sytuację i może niedługo nagramy coś więcej. Jeszcze raz dzięki! Doceniamy bardzo.

Czy turyści w Dubaju są bezpieczni?

Z dotychczasowych informacji wynika, że infrastruktura miejska w Dubaju działa bez większych zakłóceń. Hotele, galerie handlowe i atrakcje turystyczne pozostają otwarte. Władze podkreślają, że sytuacja jest pod kontrolą, choć część ruchu lotniczego została czasowo ograniczona.

Na ten moment nie ma doniesień o bezpośrednim zagrożeniu dla turystów przebywających w mieście. Andziaks i Luka zapewniają, że pozostają czujni, ale starają się zachować spokój. W podobnym tonie o sytuacji w Dubaju wypowiadała się Agnieszka Włodarczyk. W sobotni wieczór pokazała, że miasto funkcjonuje normalnie.

