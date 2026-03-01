Mocne słowa Jolanty Kwaśniewskiej o kościele. Nie gryzła się w język!

Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, w jednym z wywiadów otwarcie skomentowała swój obecny stosunek do Kościoła i wiary. Przyznała, że od pewnego czasu jej drogi z instytucją Kościoła rozeszły się, a jej wiara osłabła. Podkreśliła, że nie zgadza się z podejściem Kościoła do wielu kwestii, w tym aborcji, a liczne skandale i afery przyczyniły się do jej rozczarowania.

Jolanta Kwaśniewska i Aleksander Kwaśniewski, przed laty, wzięli ślub cywilny, identyfikując się z poglądami ateistycznymi. Zmiana nastąpiła w 2005 roku, kiedy zdecydowali się na jednostronny ślub kościelny. Podczas ceremonii Jolanta Kwaśniewska wypowiedziała słowa przysięgi: "Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, i wszyscy święci", natomiast prezydent Aleksander Kwaśniewski pominął ten fragment. W nowym wywiadzie Jolanta Kwaśniewska zaznaczyła, że odsunęła się od Kościoła i nie zgadza się z jego decyzjami.

- Z wiarą jest teraz kiepsko. Kościół zawiódł mnie tak bardzo, że do rozmowy z Najwyższym nie potrzebuję żadnych pośredników - stwierdziła Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie dla programu "W moim stylu" Magdy Mołek na platformie YouTube.

Podkreśliła, że nie widzi potrzeby spowiedzi, choć utrzymuje kontakt z zaprzyjaźnionym kapelanem. Była pierwsza dama zauważyła, że w ostatnich latach wokół Kościoła i decyzji duchownych narosło wiele kontrowersji, a ludzie coraz częściej dostrzegają niedoskonałości tej wielowiekowej instytucji.

- Ilość afer zamiatanych pod dywan jest dla mnie czymś niewiarygodnym – dodała Jolanta Kwaśniewska, wyrażając swoje oburzenie. Odniosła się również do stanowiska Episkopatu w sprawie aborcji, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia kobiety.

- Ci panowie mają jakąś wykładnię dla mojego życia, dla innych kobiet? Mówię "nie", to jest zamknięta karta w moim życiu – zaznaczyła, podkreślając swoje sprzeciwy wobec ingerencji Kościoła w osobiste decyzje kobiet.

Rola Jana Pawła II

Jolanta Kwaśniewska przyznała, że jej wiara była przez lata ważna ze względu na osobę Jana Pawła II.

- Ta wiara była dla mnie ważna ze względu na osobę Jana Pawła II, był przez lata autorytetem. W Polsce odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o naszą tożsamość, powrót Polski do rodziny państw europejskich. Ani ja, ani mój mąż tego nie zapomnimy – powiedziała.

Jednocześnie wyraziła żal, że papież, mając wiedzę o przypadkach molestowania dzieci, nie zdecydował się na nagłośnienie tej sprawy. To, jak zaznaczyła, jest dla niej szczególnie bolesne i przyczyniło się do jej rozczarowania instytucją Kościoła.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

