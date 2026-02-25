Jolanta Kwaśniewska skomentowała wywiad Marty Nawrockiej. Jednoznaczna ocena

Sara Osiecka
2026-02-25 14:27

Wywiad Marty Nawrockiej w TVN24 wywołał burzę komentarzy. Teraz głos zabrała była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, która wyraziła jednoznaczną opinię. Jak oceniła żonę Karola Nawrockiego?

Marta Nawrocka, Jolanta Kwaśniewska

i

Autor: Piętka Mieszko/AKPA; Podlewski/ AKPA
  • Rozmowa Marty Nawrockiej w TVN24 wywołała emocjonalne reakcje i krytykę za wymijające odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście pytań o aborcję i in vitro.
  • Pomimo krytyki, niektórzy komentatorzy, w tym eksperci i Jolanta Kwaśniewska, podkreślali odwagę Marty Nawrockiej w udzieleniu wywiadu w TVN24, zwłaszcza w kontekście trudnych pytań światopoglądowych.
  • Jolanta Kwaśniewska wyraziła podziw dla Marty Nawrockiej za odwagę udzielenia wywiadu w TVN24, nazywając to "wejściem do jaskini lwa".

Rozmowa Marty Nawrockiej z Joanną Kryńską w TVN24 stała się jednym z najgorętszych tematów polityczno-medialnych ostatnich dni. W internecie dominowały emocjonalne reakcje. Krytycy zarzucali prezydentowej wymijające i nieprecyzyjne odpowiedzi. Z drugiej strony, podkreślano odwagę decyzji o udzieleniu wywiadu w TVN24, zwłaszcza w kontekście pytań światopoglądowych. Tematy aborcji i in vitro, poruszone w rozmowie, tradycyjnie polaryzują opinię publiczną. Ekspert ds. wystąpień publicznych w rozmowie z WP Kobieta stwierdził, że "pierwszej damy nie przygotowano", a przez całą rozmowę Nawrocka przejawiała oznaki dużego stresu.

Jolanta Kwaśniewska o wywiadzie Marty Nawrockiej

Echa wywiadu dotarły również na salony. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, pojawiła się na gali "Bestsellerów Empiku", wydarzeniu gromadzącym twórców, artystów i osoby publiczne. Reporter "Świata Gwiazd" zapytał ją o głośny wywiad. Była pierwsza dama podkreśliła przede wszystkim odwagę żony Karola Nawrockiego.

Tak wyglądało dzieciństwo Jolanty Kwaśniewskiej. Dziś aż trudno uwierzyć

- Podziwiam za odwagę, bo to było trochę wejście do jaskini lwa. Tak, podziw - powiedziała dziennikarzowi.

W podobnych rozmowach Kwaśniewska często odwołuje się do doświadczenia życia w świetle reflektorów i presji towarzyszącej publicznym wystąpieniom osób z Pałacu Prezydenckiego. "Świat Gwiazd" informował wcześniej, że podczas gali Empiku dziennikarze pytali ją o to, jaka powinna być pierwsza dama i jak powinna radzić sobie z oczekiwaniami społecznymi.

