Pożegnanie Bożeny Dykiel. Przemówienie wiceminister i list od Trzaskowskiego

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się 25 lutego w Warszawie

Uroczystość miała charakter państwowy

Podczas pożegnania miał przemawiać przedstawiciel resortu kultury

Odczytano także list od Rafała Trzaskowskiego

Państwowy akcent podczas pożegnania Bożeny Dykiel

Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel zgromadziło rodzinę, przyjaciół, ludzi kultury i osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę, 25 lutego, w Warszawie, najpierw podczas mszy w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a następnie na Powązkach Wojskowych. Informacje o dacie i przebiegu ceremonii były wcześniej podawane m.in. przez środowiskowe instytucje kultury.

Jak wynika z relacji z uroczystości, pożegnanie miało także wymiar oficjalny. Na ceremonii pojawił się przedstawiciel władz, a w trakcie uroczystości odczytano również list od Rafała Trzaskowskiego. Ten element nadał całemu wydarzeniu dodatkowy, symboliczny wymiar, pokazując, że żegnana była nie tylko gwiazda ekranu, ale jedna z ikon polskiej kultury. Informacje te przekazała nasza dziennikarka, która jest uczestnikiem ceremonii pożegnalnej.

Bożena Dykiel była żegnana jako wielka postać polskiej sceny

Bożena Dykiel należała do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorek filmowych, teatralnych i telewizyjnych w Polsce. Jej śmierć poruszyła środowisko artystyczne i widzów, a sama uroczystość zgromadziła tłumy żałobników. Media relacjonujące pogrzeb podkreślały obecność licznych osób ze świata kultury oraz państwowy charakter ceremonii.

W relacjach po uroczystości zwracano uwagę na wzruszającą atmosferę i liczne wyrazy pamięci, zarówno ze strony bliskich, jak i instytucji. Wśród wieńców pojawiły się m.in. wiązanki od przedstawicieli władz i środowisk artystycznych.

List od Trzaskowskiego i przemówienie przedstawiciela resortu

Obecność przedstawiciela Ministerstwa Kultury oraz odczytanie listu od prezydenta Warszawy pokazują rangę, jaką przypisywano Bożenie Dykiel także poza samym środowiskiem aktorskim.

Biedrzycka Expressem | 2026 02 25