Pożegnanie Bożeny Dykiel. Przemówienie wiceminister i list od Trzaskowskiego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-25 13:20

Pogrzeb Bożeny Dykiel miał nie tylko rodzinny i artystyczny, ale także wyraźny wymiar publiczny. Jak wynika z relacji z uroczystości, podczas pożegnania głos zabrał wiceminister kultury, a uczestnicy usłyszeli także list od Rafała Trzaskowskiego. To kolejny znak, jak ważną postacią dla polskiej kultury była zmarła aktorka.

  • Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się 25 lutego w Warszawie
  • Uroczystość miała charakter państwowy
  • Podczas pożegnania miał przemawiać przedstawiciel resortu kultury
  • Odczytano także list od Rafała Trzaskowskiego

Państwowy akcent podczas pożegnania Bożeny Dykiel

Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel zgromadziło rodzinę, przyjaciół, ludzi kultury i osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę, 25 lutego, w Warszawie, najpierw podczas mszy w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a następnie na Powązkach Wojskowych. Informacje o dacie i przebiegu ceremonii były wcześniej podawane m.in. przez środowiskowe instytucje kultury.

Jak wynika z relacji z uroczystości, pożegnanie miało także wymiar oficjalny. Na ceremonii pojawił się przedstawiciel władz, a w trakcie uroczystości odczytano również list od Rafała Trzaskowskiego. Ten element nadał całemu wydarzeniu dodatkowy, symboliczny wymiar, pokazując, że żegnana była nie tylko gwiazda ekranu, ale jedna z ikon polskiej kultury. Informacje te przekazała nasza dziennikarka, która jest uczestnikiem ceremonii pożegnalnej.

Bożena Dykiel była żegnana jako wielka postać polskiej sceny

Bożena Dykiel należała do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorek filmowych, teatralnych i telewizyjnych w Polsce. Jej śmierć poruszyła środowisko artystyczne i widzów, a sama uroczystość zgromadziła tłumy żałobników. Media relacjonujące pogrzeb podkreślały obecność licznych osób ze świata kultury oraz państwowy charakter ceremonii.

W relacjach po uroczystości zwracano uwagę na wzruszającą atmosferę i liczne wyrazy pamięci, zarówno ze strony bliskich, jak i instytucji. Wśród wieńców pojawiły się m.in. wiązanki od przedstawicieli władz i środowisk artystycznych.

List od Trzaskowskiego i przemówienie przedstawiciela resortu

Obecność przedstawiciela Ministerstwa Kultury oraz odczytanie listu od prezydenta Warszawy pokazują rangę, jaką przypisywano Bożenie Dykiel także poza samym środowiskiem aktorskim.

