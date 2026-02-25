Wyszła na zakupy i przepadła bez śladu. Po 25 latach rodzina poznała prawdę

Kulisy zaginięcia Michele Hundley Smith w 2001 roku. Kobieta znaleziona po 25 latach cała i zdrowa

Historia ta ma swój początek 9 grudnia 2001 roku w miejscowości Eden, położonej niedaleko Greensboro. 38-letnia wówczas Michele Hundley Smith opuściła dom około godziny 20:30, informując bliskich o planowanym wyjeździe na przedświąteczne zakupy do marketu K-Mart w sąsiedniej Wirginii. Kobieta wsiadła za kierownicę zielonego Pontiaca Trans Sport i nigdy nie wróciła do czekających na nią męża oraz 14-letniej córki. Zastanawiający jest fakt, że oficjalne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło na policję dopiero w sylwestra. Nie wiadomo, czemu rodzina czekała tak długo. Mimo szeroko zakrojonego śledztwa i wyznaczonych nagród pieniężnych, przez lata nie udało się natrafić na żaden ślad kobiety ani jej pojazdu. W 2018 roku córka zaginionej opublikowała w internecie poruszający wpis, błagając matkę o jakikolwiek znak życia w obliczu własnej choroby nowotworowej, jednak nawet ten dramatyczny apel pozostał bez echa.

Finał poszukiwań i reakcja córki na odnalezienie matki

Przełom w sprawie nastąpił niespodziewanie po upływie 25 lat. 19 lutego wydział kryminalny biura szeryfa otrzymał nowe dane wskazujące na miejsce pobytu poszukiwanej, a już dobę później detektywi nawiązali z nią bezpośredni kontakt. Służby potwierdziły, że ponad 60-letnia obecnie Michele jest cała i zdrowa, nie ujawniono jednak miejsca jej wieloletniego ukrycia ani motywów ucieczki. Najbardziej bolesna dla rodziny okazała się decyzja odnalezionej o kategorycznej odmowie nawiązania kontaktu z bliskimi. Córka kobiety podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi skrajnymi emocjami po otrzymaniu tej wiadomości.

„Jestem przeszczęśliwa, wściekła i załamana jednocześnie” – napisała.

Mimo ogromnego szoku, córka zapowiedziała, że strona internetowa założona w celu poszukiwania matki będzie dalej funkcjonować, tym razem jako platforma wsparcia dla innych rodzin w podobnej sytuacji. Policja nie informuje o żadnych krokach prawnych wobec odnalezionej kobiety ani o szczegółach jej zniknięcia. Choć akta sprawy zostały formalnie zamknięte, dla porzuconej rodziny taki finał może oznaczać początek nowej traumy, pełnej pytań bez odpowiedzi.