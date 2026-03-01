Atak drona na lotnisko w Dubaju. W sieci pojawiły się nagrania uciekających pasażerów

Atak irańskiego drona na lotnisko w Dubaju

Konflikt zbrojny w regionie niespodziewanie dotarł do miejsca, które wielu uważało za najbezpieczniejszy punkt na mapie świata, stawiając go pod tym względem wyżej niż Polskę. Rzeczywistość okazała się jednak inna, gdy zarządzono częściową ewakuację portu lotniczego. Powodem alarmu był incydent, który media wiążą z uderzeniem irańskiego drona-kamikadze. Do ataku doszło w momencie, gdy Teheran przeprowadzał szeroko zakrojoną akcję odwetową za wcześniejsze naloty amerykańskie i izraelskie na swoje terytorium.

Oświadczenie zarządu portu w Dubaju w sprawie zniszczeń i rannych

Internet błyskawicznie obiegły dramatyczne materiały wideo, na których widać pasażerów uciekających w popłochu z zadymionych terminali Dubai International Airport (DXB). Choć często takie nagrania okazują się fałszywe, tym razem potwierdzają one faktyczny przebieg zdarzeń. Władze portu przyznały, że doszło do niewielkich uszkodzeń infrastruktury, a pomocy medycznej wymagało czterech pracowników, którzy zostali ranni w wyniku zdarzenia. Służby zapewniają o szybkim opanowaniu sytuacji, zaznaczając przy tym, że dzięki wdrożonym wcześniej procedurom bezpieczeństwa większość hal była już pusta. Warto dodać, że jeszcze przed atakiem lotniska w Dubaju oraz Al Maktoum wstrzymały ruch lotniczy, apelując do podróżnych o pozostanie w domach. Równie niebezpiecznie było w Abu Zabi, gdzie śmierć poniósł jeden obywatel państwa azjatyckiego, a siedem osób odniosło obrażenia. Obecna eskalacja przemocy jest bezpośrednim następstwem sobotnich uderzeń USA i Izraela na irańskie miasta, co skutkuje masowym odwoływaniem rejsów przez przewoźników.