Samochód uderzył w busa w Ząbkach! Droga zablokowana

Zderzenie na Radzymińskiej w Ząbkach. Ruch w stronę Marek sparaliżowany

Samochód osobowy uderzył w pasażerskiego busa! Jak podaje Miejski Reporter, do tego wyglądającego zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Wolności w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Na razie nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a dwa pasy w kierunku Marek są zablokowane, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Z informacji przekazanych przez świadków wynika, że kierujący autem osobowym z nieznanych przyczyn wjechał w busa przewożącego pasażerów. Siła uderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy zatrzymały się na jezdni, całkowicie blokując przejazd w stronę Marek. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i kieruje ruch na objazdy.

Nieznana jest jeszcze liczba poszkodowanych. Utrudnienia w ruchu

Na tę chwilę służby nie podają szczegółów dotyczących liczby rannych ani stanu ich zdrowia. Dopiero po zakończeniu czynności będzie można mówić o wstępnych ustaleniach co do przyczyn wypadku. Te, jak zwykle, zweryfikuje postępowanie. Radzymińska od lat jest trasą o dużym natężeniu ruchu, szczególnie w godzinach szczytu. Każda kolizja czy wypadek natychmiast przekłada się na wielokilometrowe korki. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wybierać alternatywne drogi.

